Incendios en España y Francia: vuelve el calor extremo; Sánchez alerta horas decisivas

Las temperaturas comenzarán a subir nuevamente este miércoles en Francia y España, lo que dará paso a la cuarta ola de calor del verano y elevará la amenaza de los incendios forestales, que ya han obligado a realizar evacuaciones masivas, han arrasado bosques y provocado la muerte de flora y fauna silvestres.

En España, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) informó que se prevé que las temperaturas alcancen los 40 grados centígrados este miércoles en al menos seis comunidades autónomas, que se mantienen en alerta naranja, el segundo nivel más alto.

En Francia, se espera que las temperaturas en el suroeste, una de las zonas más golpeadas por incendios devastadores, aumenten de los 33 grados registrados el martes hasta máximas de 42 °C, según Météo-France.

Además, los vientos secos del suroeste durante la mañana y del oeste por la tarde podrían favorecer la propagación de las llamas.

Los bomberos franceses lograron mantener bajo control durante la noche un gran incendio registrado al oeste de Burdeos; sin embargo, las autoridades advirtieron que el siniestro todavía está lejos de haber terminado.

En estos momentos, la situación es estable, pero el incendio aún no está bajo control", declaró a la prensa el comandante de bomberos Matthieu Jomain.

Por supuesto, hoy seguimos en alerta, teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas previstas, con un nuevo aumento de las temperaturas y vientos más fuertes por la tarde", agregó.

Ciervos calcinados revelan la devastación de incendios en España

Europa, el continente que se calienta más rápidamente en el mundo, ha enfrentado este año olas de calor sin precedentes, debido a que el cambio climático provocado por el ser humano intensifica las altas temperaturas y las sequías, condiciones que permiten que los incendios avancen con mayor rapidez.

Las olas de calor, cada vez más frecuentes e intensas, están provocando miles de muertes adicionales y modificando cada vez más la vida cotidiana, desde afectaciones al tránsito carretero y ferroviario hasta problemas en la navegación fluvial.

Para mostrar la magnitud de la devastación provocada por el fuego en el campo y entre la fauna silvestre, imágenes captadas por un dron de Reuters en El Tiemblo, en la provincia española de Ávila, cerca de Madrid, mostraron cadáveres carbonizados de ciervos en un bosque reducido a cenizas.

Una vecina de Madrid que se identificó como Cintia quedó horrorizada ante la escena en El Tiemblo, un sitio que ha visitado en numerosas ocasiones.

Nosotros somos amantes de esto, de la fauna, de todo lo que nos rodea. Subíamos comida a los animales porque son de aquí, son del territorio", dijo.

"Y mira dónde están a día de hoy", expresó.

Vecinos luchan por proteger sus hogares ante avance del fuego

El impacto sobre los bosques ha sido generalizado. El incendio registrado en la región de Las Landas, al oeste de Burdeos, una zona turística popular, ha destruido 42 mil hectáreas de pinos, principalmente.

Las autoridades han ordenado la evacuación de unas 220 mil personas, entre turistas y residentes, debido a que el fuego amenazaba la península de Cap Ferret, en la costa atlántica, un sitio al que únicamente se puede acceder por carretera.

Cientos de personas abandonaron la zona en transbordadores contratados específicamente para ese propósito.

Varias empresas ubicadas en las afueras de la histórica ciudad de Burdeos cerraron sus instalaciones de manera preventiva, luego de que las llamas se acercaran hasta 15 kilómetros del área metropolitana.

En Lanton, también en el suroeste de Francia, una de las regiones más afectadas por los incendios, voluntarios intentaron ayudar a proteger su comunidad transportando cubetas con agua.

Es duro, de verdad, muy duro, porque no disponemos de muchos recursos. Intentamos ayudar a la gente como podemos, con lo poco que tenemos", declaró el martes el pastelero local Jonathan Ségalas-Talous, de 29 años.

"Llevamos años viviendo aquí y queremos quedarnos. Por eso hacemos todo lo que podemos; utilizamos cualquier medio que tengamos para ayudar. Ayudamos", agregó.

A partir del jueves, se prevé que los niveles de peligro en el suroeste de Francia disminuyan debido a la llegada de algunas tormentas eléctricas, el descenso de las temperaturas y un aumento en la humedad, informó Météo-France.

Incendio en Castellón cumple cinco días fuera de control

En España, las autoridades informaron que la situación mejoró en las provincias centrales de Ávila y Madrid; sin embargo, el incendio registrado en el este de Castellón continuaba fuera de control tras arrasar más de 10 mil hectáreas, debido a que las condiciones meteorológicas provocaron varios rebrotes.

Alrededor de 10 mil habitantes evacuados permanecían sin poder regresar a sus hogares en Castellón.

El perímetro del incendio alcanzaba ya los 75.5 kilómetros, informaron las autoridades regionales al cumplirse el quinto día desde el inicio del siniestro.

Por su parte, los servicios de emergencia de Madrid informaron en la red social X que el incendio en la Comunidad de Madrid no se extendió durante la noche.

Los equipos de emergencia continuaban trabajando para consolidar el perímetro del incendio y extinguir los focos restantes con el objetivo de evitar que las llamas volvieran a reactivarse, señalaron.

Los habitantes evacuados de 15 localidades de Madrid y Ávila comenzaron a regresar a sus hogares, informó el martes por la noche el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Los incendios registrados en Madrid y Ávila han destruido cerca de 80 mil hectáreas, según las autoridades.

El primero se convirtió en el incendio más extenso ocurrido en la región de la capital española, mientras que el segundo es el más importante registrado en la historia de España desde que existen registros.

Pedro Sánchez, presidente del gobierno español. Foto: Especial.

Sánchez: próximas 12 horas serán decisivas

Las próximas 12 horas serán "decisivas" para contener los incendios cerca de Madrid, cuya evolución continúa siendo "favorable" para lograr su extinción, afirmó este miércoles el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

Hoy yo creo que estamos más cerca de ese último objetivo", que es "vencer al fuego", declaró el dirigente socialista durante una visita a la población madrileña de Navalcarnero, donde se encuentra instalado el puesto de mando que coordina las labores para combatir uno de los peores incendios de la historia reciente de España.

"La evolución continúa siendo favorable, con máxima prudencia, con máxima cautela, con todas las prevenciones posibles, pero sigue siendo favorable", señaló Sánchez ante los periodistas.

"Las próximas doce horas van a ser muy importantes, van a ser decisivas en lo que es ya la consolidación del trabajo hecho" por los bomberos, quienes han combatido día y noche los incendios que obligaron a desalojar a decenas de miles de personas, muchas de las cuales ya pudieron regresar a sus viviendas.

Sánchez afirmó que espera poder anunciar "durante estas próximas horas" que algunos habitantes de zonas afectadas, principalmente de Ávila, donde ocurrió el mayor incendio, "puedan empezar de nuevo a ser realojados".

Los incendios de Madrid y Ávila han arrasado cerca de 80 mil hectáreas, según las autoridades.

El primero ha sido el más extenso ocurrido en la región de la capital española y el segundo es el incendio más importante registrado en el conjunto de España desde que existen registros.

*mcam