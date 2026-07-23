Brote de legionelosis en Nueva York deja cinco muertos en Manhattan

El Departamento de Salud de Nueva York confirmó este martes la quinta víctima mortal del brote de legionelosis registrado en el Upper East Side de Manhattan. En total, se contabilizan 82 casos, de los cuales cinco han fallecido entre el viernes y el martes de esta semana.

Las autoridades sanitarias informaron que la bacteria fue detectada en 34 torres de refrigeración de 33 edificios, todas las cuales ya fueron sometidas a procesos de limpieza y desinfección.

Entre los fallecidos se encuentra un veterano del ejército de 88 años, cuya familia anunció que demandará al propietario de la torre que habría causado el contagio, una vez que se determine el origen exacto del brote.

El comisionado de Salud de la ciudad, Alister F. Martin, aseguró que la respuesta fue rápida y contundente y que en los últimos seis días no se han registrado nuevos casos, mientras que ocho personas permanecen hospitalizadas y 56 ya recibieron el alta médica.

El Departamento de Salud anunció que emitirá citaciones con multas a los propietarios de edificios que incumplieron las regulaciones municipales. Desde mayo, una ley local obliga a realizar pruebas de detección de legionela cada 31 días cuando las torres de refrigeración están en funcionamiento.

La presidenta del Concejo municipal, Julie Menin, presentó junto a otros concejales un proyecto de ley para endurecer la normativa, que incluiría la identificación de torres sin inspecciones obligatorias y su desinfección preventiva. La iniciativa contempla además la creación de una línea telefónica de información durante el verano para atender posibles brotes.

Qué es la legionelosis

La legionelosis es una forma de neumonía provocada por la bacteria Legionella, que se desarrolla en agua tibia y puede propagarse en sistemas de enfriamiento de edificios o tinas de hidromasaje. Se transmite al inhalar gotitas de agua contaminada, pero no de persona a persona.

Según los CDC, la enfermedad cobra la vida de alrededor del 10% de los pacientes. Los grupos de mayor riesgo son:

Personas mayores de 50 años.

Fumadores o exfumadores.

Pacientes con enfermedades pulmonares crónicas (EPOC, enfisema).

Personas con sistemas inmunitarios debilitados (cáncer, diabetes, insuficiencia renal).

Pacientes bajo tratamientos inmunosupresores (trasplantes, quimioterapia).

Síntomas y tratamiento

Los síntomas iniciales pueden confundirse con los de la gripe: dolores musculares, dolor de cabeza, cansancio y tos seca. Posteriormente aparecen fiebre alta (39-41 °C), escalofríos y diarrea ocasional. Las radiografías de tórax suelen mostrar neumonía.

El periodo de incubación oscila entre dos y diez días. El tratamiento se realiza con antibióticos como eritromicina, levofloxacina o azitromicina, que han demostrado eficacia contra la bacteria.