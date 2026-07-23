La Unión Europea autoriza a plataformas a escanear chats para prevenir abuso infantil

La Unión Europea (UE) aprobó este jueves una medida que permite a las plataformas en línea escanear chats con el objetivo de prevenir el abuso sexual infantil. La autorización estará vigente hasta abril de 2028, aunque establece una excepción para los servicios de mensajería cifrada, en los que no se aplicará el escaneo automático.

La decisión llega después de que el pasado 3 de abril expirara el mecanismo que permitía a las plataformas denunciar voluntariamente imágenes de abuso, mientras gobiernos y legisladores debatían la reforma del sistema.

Durante años, varias plataformas tecnológicas habían utilizado este mecanismo para denunciar material de abuso sexual infantil. Antes de su expiración, algunas compañías anunciaron que seguirían adoptando “medidas voluntarias” para detectar y reportar mensajes sospechosos.

En 2022, la Comisión Europea propuso obligar a las plataformas a detectar y denunciar material de abuso y mensajes de captación de menores, iniciativa que contó con el respaldo de grupos de protección infantil. Sin embargo, el plan, conocido como “Chat Control”, desató un intenso debate sobre la privacidad de los usuarios.

Los defensores de la medida sostienen que el escaneo de chats es una herramienta indispensable para proteger a los menores y combatir redes de explotación. Por su parte, los críticos advierten que el sistema podría convertirse en una amenaza para la privacidad de los europeos, al abrir la puerta a una vigilancia masiva de las comunicaciones digitales.

La excepción para los servicios de mensajería cifrada busca equilibrar ambos intereses, aunque deja abierta la discusión sobre cómo garantizar la seguridad infantil sin comprometer la confidencialidad de las comunicaciones.

La autorización temporal hasta 2028 pretende dar margen a la UE para acordar normas más amplias y definitivas. En ese periodo, se espera que los legisladores encuentren un marco regulatorio que combine la protección de los menores con el respeto a los derechos fundamentales de privacidad.

Con información de AFP.