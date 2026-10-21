Hombre se disfrazó de anciano para robar dos bancos; usó el mismo ‘truco’ diez años atrás en Texas

Un hombre de Florida enfrenta nuevos cargos federales tras ser acusado de cometer dos robos bancarios utilizando una máscara protésica de anciano para ocultar su identidad, una modalidad que, según las autoridades, ya había empleado en una serie de asaltos cometidos años atrás en Texas.

El sospechoso fue identificado como David Sartin Jr, de 40 años y residente de St. Petersburg, quien fue acusado de dos cargos de robo bancario por hechos ocurridos el 24 de agosto y el 15 de septiembre de 2026.

De acuerdo con los documentos judiciales, el primer asalto ocurrió en una sucursal bancaria de Largo.

Las autoridades señalan que Sartin ingresó al establecimiento utilizando una máscara que simulaba el rostro de un hombre de edad avanzada, además de sombrero, guantes y ropa formal.

Una vez frente al cajero, presuntamente exigió dinero en efectivo y pidió específicamente que no se incluyeran paquetes de tinta utilizados por los bancos para marcar billetes robados.

Las autoridades federales acusan a David Sartin Jr. de utilizar una máscara protésica de anciano para cometer dos robos bancarios en Florida durante 2026. Especial

Según la investigación, obtuvo aproximadamente 2 mil 900 dólares antes de abandonar el lugar en bicicleta y dirigirse a un vehículo estacionado en las cercanías.

El segundo asalto se registró el 15 de septiembre en otra sucursal bancaria ubicada en St. Petersburg y en esa ocasión también habría utilizado una máscara de anciano y lentes oscuros. Los investigadores aseguran que entregó una nota al empleado bancario exigiendo dinero y pidiendo nuevamente que no se incluyeran dispositivos de seguridad.

En conjunto, los dos robos habrían generado un botín de aproximadamente 5 mil 454 dólares.

La investigación señala que uno de los elementos clave fue un vehículo Toyota FJ Cruiser presuntamente utilizado durante los dos asaltos.

Las autoridades federales acusan a David Sartin Jr. de utilizar una máscara protésica de anciano para cometer dos robos bancarios en Florida durante 2026. Especial

Las cámaras de vigilancia registraron al automóvil saliendo del domicilio de Sartin antes del segundo robo y regresando posteriormente.

Los agentes también observaron que, un día después, el sospechoso aparentemente pintó de negro el techo blanco del vehículo para modificar su apariencia.

Durante varios cateos, las autoridades recuperaron una bicicleta, prendas similares a las utilizadas por el asaltante en los videos de vigilancia, una máscara de anciano con vello facial gris, lentes oscuros, guantes manchados con pintura negra y una pistola de imitación.

Según la fiscalía, estos objetos coinciden con los utilizados durante los robos investigados.

En 2016 fue relacionado con cinco robos bancarios cometidos en Texas, donde presuntamente utilizó una máscara de anciano y el mismo vehículo que aparece en la nueva investigación.

Posteriormente, en febrero de 2018, fue condenado a 10 años y un mes de prisión por esos hechos. Además, cuenta con una condena federal de 2008 por intento de robo bancario.

Si es declarado culpable en el proceso actual, Sartin podría enfrentar una pena máxima de hasta 20 años de prisión por cada uno de los dos cargos federales que enfrenta.