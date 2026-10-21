Milei llama “dictador” a Sánchez y pide sacar el socialismo a patadas de España

El presidente de Argentina, Javier Milei, arremetió contra el jefe del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, a quien calificó de “dictador”, durante una visita a Madrid, a poco más de un mes de las elecciones generales en España, programadas para el 29 de noviembre.

Durante su participación en un foro económico, el mandatario argentino lanzó fuertes críticas contra el socialismo y el gobierno español. En su discurso, también hizo referencia a los argentinos que emigraron a España, a quienes vinculó con las condiciones económicas que, según su postura, dejó el socialismo en su país.

España ha sabido acoger a cientos de miles de argentinos que escaparon de la miseria y falta de futuro, fruto del siniestro socialismo del siglo XXI, su sucursal argentina, que es el ‘kirchnerismo’ y que ustedes padecen regularmente con el impresentable dictador de Pedro Sánchez”, afirmó Milei ante los asistentes.

El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez. Foto: AFP.

El dirigente ultraliberal, de 55 años, no se limitó a esas declaraciones, pues también calificó a Sánchez de “ladrón” y “corrupto”. Además, llamó a los ciudadanos españoles a sacar a los socialistas del poder “a patadas”, en un discurso marcado por sus señalamientos contra la izquierda.

Milei acusa a la izquierda de frenar la economía europea

En otro momento de su intervención, Javier Milei arremetió contra los partidos de izquierda en Europa, a los que responsabilizó del “estancamiento brutal” de la economía del continente. De esta manera, el presidente argentino insistió en sus críticas al socialismo y lo señaló como un factor que, desde su perspectiva, afecta el desarrollo económico.

Asimismo, el mandatario cuestionó la política migratoria del gobierno encabezado por Pedro Sánchez. Milei acusó a la administración de izquierda de fomentar, por motivos electorales, una supuesta “invasión” migratoria y citó como ejemplo lo ocurrido en el enclave español de Ceuta en julio.

El estancamiento económico combinado con la irresponsabilidad migratoria trazan un sendero de decadencia muy difícil de revertir para el futuro”, consideró el presidente argentino al referirse a la situación económica y migratoria de España.

Milei se reunirá con Abascal y Ayuso durante su visita

Como parte de su estancia en Madrid, Milei tiene previsto reunirse con Santiago Abascal, líder del partido de extrema derecha Vox, así como con Isabel Díaz Ayuso, presidenta conservadora de la Comunidad de Madrid.

Al referirse a ambos políticos, el mandatario argentino expresó su cercanía y respaldo a sus planteamientos. “Yo claramente soy amigo de Santiago Abascal y soy amigo de Isabel Díaz Ayuso y creo que tienen ideas sanas y positivas para sacar a España de la decadencia”, declaró.

Desde que llegó al poder en Argentina, a finales de 2023, Milei ha realizado varios viajes a España, donde ha mostrado afinidad con la extrema derecha. En esta ocasión, tampoco se reunirá con el rey Felipe VI, debido a problemas de “agenda”, según explicó.

Por su parte, poco antes de que comenzara el discurso del presidente argentino, Pedro Sánchez publicó un breve video en X en el que se declaró orgulloso de ser “zurdo”. El término es utilizado de manera peyorativa por la ultraderecha para referirse a los militantes y simpatizantes de la izquierda.

Con información de AFP.

*mcam