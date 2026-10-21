Putin libera a ciudadano de EU condenado por mercenario en la guerra con Ucrania

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció este miércoles la liberación de Stephen Hubbard, un ciudadano estadounidense acusado de combatir como mercenario en la guerra de Ucrania. El anuncio se dio durante una reunión con Steve Witkoff, enviado de la Casa Blanca, en San Petersburgo, de acuerdo con información difundida por agencias de noticias rusas.

Hubbard, un profesor de inglés jubilado, fue condenado en octubre de 2024 a casi siete años de prisión por el delito de “actividades mercenarias” en beneficio de Ucrania. El juicio se realizó a puerta cerrada y, desde entonces, el estadounidense ha negado los cargos que se le imputaron.

De acuerdo con las declaraciones atribuidas a Putin por las agencias rusas, Stephen Hubbard se encontraba en el aeropuerto de Púlkovo, en San Petersburgo, después de que se anunciara su liberación. El mandatario ruso dio a conocer la situación del estadounidense durante el encuentro con el representante del gobierno de Donald Trump.

Foto: Reuters / Archivo.

Trump pidió directamente a Putin la liberación de Hubbard

La reunión entre Steve Witkoff y Vladimir Putin se realizó en San Petersburgo. El enviado especial del presidente estadounidense acudió para informarle sobre el encuentro que sostuvo un día antes con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en Oslo, Noruega, el cual calificó como “productivo”.

Un día antes, el propio Donald Trump confirmó que había solicitado a Putin la liberación de Hubbard. Al referirse a la petición, el presidente estadounidense explicó que había conversado ampliamente con el mandatario ruso y que le pidió dejar en libertad al ciudadano estadounidense.

“He hablado con él largo y tendido. Le he pedido que lo libere. A ver qué pasa”, declaró Trump ante los periodistas en Washington.

La liberación fue confirmada también por el presidente de Estados Unidos durante la madrugada de este miércoles, mediante una publicación en su cuenta de la red social Truth Social. En el mensaje, Trump atribuyó el resultado a su petición directa a Putin y aseguró que su gobierno no tuvo que ofrecer nada a cambio para conseguir la salida de Hubbard de prisión.

Foto: Reuters.

No hubo intercambios por la liberación

En su publicación, el mandatario estadounidense señaló que Stephen Hubbard fue detenido por Rusia hace cuatro años, durante la administración de Joe Biden, y que su liberación se concretó a petición suya, luego de solicitarla directamente a Putin durante una conversación telefónica sostenida la semana pasada.

Stephen Hubbard, quien fue detenido por Rusia hace cuatro años, durante la administración de Biden, acaba de ser liberado de prisión a petición del presidente Donald J. Trump, quien solicitó directamente su liberación al presidente Vladimir Putin durante una conversación telefónica la semana pasada”, escribió.

En el posteo de Trump se agregó que Hubbard se encontraba de camino a casa y que pronto podría reunirse con su familia. También aseguró que, por respeto al presidente estadounidense, Rusia no exigió nada a cambio de la liberación, una situación que calificó como sin precedentes.

Además, se sostuvo que no fue necesario ningún intercambio para concretar la liberación y afirmó que la repatriación debió haberse logrado mucho antes, durante el gobierno de Biden, al que criticó por no avanzar en las negociaciones con el Kremlin.

Stephen está de camino a casa. ‘Bienvenido a casa, Stephen. Es estupendo tenerte de vuelta’”, expresó Trump al referirse al regreso del estadounidense.

Por su parte, la agencia de noticias Tass difundió este miércoles declaraciones de Witkoff, en las que el enviado estadounidense agradeció a Putin por la decisión de liberar a Hubbard.

“Hace unos días, me reuní con su hijo, que es pastor de la iglesia, y mantuvimos una conversación. Le agradezco que haya liberado a su padre”, afirmó Witkoff, según Tass.

Con información de AFP.

*mcam