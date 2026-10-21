Putin propone retomar negociaciones de paz sobre Ucrania; Zelenski acepta congelar líneas del frente

Rusia se declaró dispuesta a reanudar en noviembre las negociaciones de paz sobre Ucrania con la mediación de Estados Unidos, mientras que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, manifestó su disposición a aceptar un alto al fuego que congele las actuales líneas del frente como un primer paso hacia una solución negociada del conflicto.

La propuesta rusa fue anunciada por Yuri Ushakov, asesor de Política Internacional del Kremlin, tras una reunión entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff.

Según Moscú, Putin comunicó que existe disposición para retomar las conversaciones trilaterales alrededor del 10 de noviembre con el objetivo de abordar la creación de un nuevo sistema de seguridad para Rusia y Ucrania una vez concluida la guerra.

De acuerdo con la versión del Kremlin, las conversaciones estarían centradas en discutir mecanismos de seguridad para ambos países y buscar una salida al conflicto que comenzó con la invasión rusa de Ucrania.

Zelenski se mostró abierto a una fórmula que contemple mantener temporalmente las actuales posiciones militares como parte de un eventual proceso de paz.

Durante una entrevista con Fox News, el mandatario fue consultado sobre la posibilidad de aceptar un acuerdo en el que Ucrania mantenga alrededor del 75 por ciento de su territorio bajo control y se congelen las líneas del frente actuales, a lo que respondió que sí.

No obstante, el mandatario insistió en que cualquier acuerdo deberá incluir garantías de seguridad por parte de Estados Unidos y de sus aliados occidentales.

Mientras continúan los esfuerzos diplomáticos, el senador estadounidense Marco Rubio afirmó que el respaldo de Estados Unidos ha sido fundamental para la supervivencia de Ucrania durante la guerra.

Rubio señaló que, sin el apoyo estadounidense, Ucrania tendría serias dificultades para sostener su capacidad de defensa.

También consideró que el conflicto no tiene una solución sencilla y afirmó que, de haber sido fácil resolverlo, ya habría concluido.