Héroes contra el frío: bomberos rescatan a perro atrapado en hielo | VIDEO

Miles de usuarios han quedado conmovidos tras viralizarse el video del dramático rescate de un perrito que cayó a un río congelado en Saint Louis, Missouri, cuando todo parecía indicar que no lograría sobrevivir.

Las imágenes muestran un momento límite en el que la vida del animal pendía de un hilo, en medio de temperaturas extremas y condiciones que ponían en riesgo tanto al perro como a sus rescatistas.

El incidente ocurrió durante una jornada de frío intenso, con temperaturas de un solo dígito, cuando el perro se adentró en una superficie cubierta por una delgada capa de hielo. En cuestión de segundos, el hielo cedió bajo su peso y el animal cayó al agua helada, quedando atrapado sin posibilidad de salir por sus propios medios. La corriente y el frío extremo comenzaron a pasarle factura rápidamente.

Testigos relatan que, tras varios intentos fallidos por escapar, el perrito dejó de luchar y apenas logró sostenerse del borde del hielo con sus patas delanteras, visiblemente exhausto y con el riesgo de sufrir hipotermia severa.

La escena era desoladora y cada segundo contaba para evitar un desenlace fatal.

Ante la emergencia, el Departamento de Bomberos de Saint Louis, Missouri, recibió una llamada de auxilio que activó un operativo inmediato. Al lugar acudieron rescatistas especializados del Grupo de Trabajo de Infantería de Marina, quienes evaluaron la situación y actuaron con rapidez, conscientes de que la baja temperatura corporal del animal lo colocaba en una situación mortal.

Bomberos contra hielo

Los rescatistas se adentraron en el lago congelado y, pese a las condiciones extremas, realizaron varios intentos para subir al perro a una embarcación de rescate. El animal, descrito como de gran tamaño, dificultó la maniobra, pero la perseverancia y el trabajo coordinado dieron resultado.

En el video del rescate se alcanza a escuchar a uno de los rescatistas decir con alivio:

“Te tenemos”, mientras lograban ponerlo a salvo.

Las autoridades informaron posteriormente que la situación era peligrosa para la vida del canino, pero que la rápida y decidida intervención evitó una tragedia. El perro fue atendido y se reportó que se encuentra en buen estado de salud, con pronóstico favorable y expectativa de recuperación total en los próximos días.

El video del rescate generó una ola de reacciones positivas en redes sociales, donde miles de usuarios destacaron la valentía de los rescatistas y el profundo mensaje que deja el episodio.

Las autoridades reiteraron el llamado a evitar que mascotas o personas caminen sobre cuerpos de agua congelados, ya que el hielo puede ser inestable y representar un grave peligro, especialmente durante episodios de frío extremo.