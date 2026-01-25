Hallan en Suecia un perro de la Edad de Piedra enterrado con una daga

Un sorprendente hallazgo arqueológico salió a la luz en Suecia cuando los restos de un perro de la Edad de Piedra, con unos 5.000 años de antigüedad, fueron encontrados en un antiguo pantano en un estado de conservación excepcional.

El animal había sido enterrado de manera deliberada junto a una daga de hueso finamente pulida, lo que sugiere que tuvo un significado especial para la comunidad que lo depositó allí.

Perritos de la Edad de Piedra. Especial

El descubrimiento se produjo cerca de la localidad de Järna, al suroeste de Estocolmo, durante excavaciones previas a la construcción de una línea ferroviaria, los trabajos estuvieron a cargo de Arkeologerna, una consultora arqueológica que colaboró con los Museos Históricos Nacionales de Suecia.

Según los especialistas, se trataba de un perro macho grande y poderoso, de entre tres y seis años al momento de su muerte, fue colocado cuidadosamente en lo que habría sido un antiguo lago, posiblemente dentro de una bolsa o recipiente con piedras, a una distancia considerable de la orilla.

Restos de perrito de la Edad de Piedra. Especial

Junto a él se halló una daga de hueso de unos 25 centímetros de largo, probablemente fabricada con hueso de alce o ciervo rojo.

Los arqueólogos creen que el cráneo del perro fue aplastado en el momento de su muerte y no como consecuencia del entierro; el excelente estado de los huesos se debe a que permanecieron sumergidos en agua durante milenios, algo poco común según los expertos.

Linus Hagberg, director del proyecto, señaló que los entierros de perros del Neolítico temprano son extremadamente raros, lo que hace que este hallazgo sea aún más valioso, actualmente, el equipo continúa analizando los restos con la esperanza de conocer más sobre la dieta y la época exacta en la que vivió el animal.

Huesos de perrito de la Edad de Piedra. Especial

“El hallazgo de los restos del perro fue, sin duda, lo más inesperado de toda la excavación”, afirmó Hagberg.

Aunque no puede compararse con ninguna raza moderna, los investigadores destacan que era un perro robusto, con mandíbulas anchas y dientes grandes.

Este descubrimiento se suma a otros hallazgos recientes de entierros de perros antiguos en Europa, confirmando que estos animales ya ocupaban un lugar importante en la vida, y en los rituales, de las sociedades del pasado.

*brc