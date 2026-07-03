Hallan ejemplar “extremadamente raro” de la Declaración de Independencia de Estados Unidos

Un ejemplar considerado “extremadamente raro” de la Declaración de Independencia de Estados Unidos fue hallado en los Archivos Nacionales británicos, dentro de documentos relacionados con la captura de un barco corsario estadounidense en 1776. El hallazgo se da justo cuando el país norteamericano celebra el 250 aniversario de su independencia.

El texto, célebre por su lema “vida, libertad y la búsqueda de la felicidad”, aparecía en los registros del siglo XVIII simplemente como “otro documento”. En mayo, un voluntario de los Archivos, Michael Scurr, lo examinó con mayor detalle y confirmó su relevancia histórica. “Descubrir y manipular un documento histórico tan significativo ha sido emocionante, sobre todo en este importante año de aniversario”, declaró.

La noticia se difundió un día antes de las celebraciones del 4 de julio, cuando millones de estadounidenses conmemoran la independencia con barbacoas y banderas de barras y estrellas en sus hogares.

El Congreso aprobó la declaración el 4 de julio de 1776 y, a medida que el espíritu revolucionario se expandía por las colonias, los impresores que apoyaban la causa se apresuraron a reproducirla y difundirla ampliamente.

El ejemplar hallado en Londres fue impreso en Exeter, Nuevo Hampshire, a mediados de julio de 1776. Es la undécima copia conservada de las llamadas “Declaraciones de Exeter” y la primera encontrada fuera de Estados Unidos.

El barco Dalton y la captura británica

El capitán Eleazer Johnson, al mando del barco Dalton, obtuvo un ejemplar meses después, antes de zarpar hacia el Atlántico con la misión de capturar buques británicos. Se presume que el texto buscaba inspirar a su tripulación en la lucha por el nuevo país.

Sin embargo, el 24 de diciembre de 1776, frente a las costas de Portugal, la Marina Real británica capturó al Dalton y lo trasladó a Plymouth, en el suroeste de Inglaterra, junto con su contenido.

Los Archivos Nacionales señalaron que este es el único ejemplar conocido de la Declaración obtenido mediante una acción militar.

Valor histórico y burocracia británica

En la Inglaterra del siglo XVIII, todos los capitanes británicos debían presentar los documentos de los barcos capturados para reclamar su parte del botín. Durante la Guerra de Independencia de Estados Unidos, los británicos capturaron alrededor de 3,600 barcos, lo que convierte a los archivos en un terreno fértil para la investigación histórica.

“Gracias a los trámites burocráticos de la guerra podemos presentar una historia de fondo inusualmente rica que la mayoría de las declaraciones conservadas no tienen”, explicó Graham Moore, conservador de los Archivos Nacionales.

Con información de Reuters.