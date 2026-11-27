Piratas informáticos vulneraron Cloud One, la plataforma insignia de computación en la nube de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, informaron a Reuters tres personas familiarizadas con el asunto. El incidente podría poner en peligro una gran cantidad de datos sensibles de carácter táctico, de personal y logístico.

De acuerdo con dos de las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato, la intrusión se descubrió hace aproximadamente un mes durante trabajos de actualización del sistema, lo que ha provocado interrupciones en toda la plataforma. Hasta el momento, no se ha determinado la identidad de los atacantes, el alcance total del ciberataque ni si se sustrajo información confidencial.

En un comunicado enviado a Reuters, la Fuerza Aérea evitó confirmar detalles del incidente:

“No hacemos comentarios sobre la situación de seguridad, las vulnerabilidades o el estado operativo de redes y sistemas específicos. Tomamos continuamente medidas prudentes para proteger la información, los sistemas y las capacidades operativas del Departamento (de la Fuerza Aérea)”.

¿Qué es Cloud One y qué información resguarda?

Puesto en marcha en 2017, Cloud One es una de las plataformas en la nube más grandes del ejército estadunidense. Fue diseñada como una ventanilla única que combina infraestructura de cuatro gigantes tecnológicos —Microsoft, Amazon, Oracle y Alphabet— para dar soporte a decenas de aplicaciones críticas, incluyendo gestión de personal, nóminas, logística y mantenimiento.

Entre los sistemas estratégicos alojados en la plataforma destacan:

El sistema de mando y control basado en la nube , encargado de recopilar datos de radares de defensa aérea y otras fuentes de inteligencia en toda Norteamérica.

El Sistema Integrado de Municiones de Combate de Teatro de Operaciones , que rastrea bombas y misiles en más de 200 bases de la Fuerza Aérea estadounidense alrededor del mundo.

La operación del sistema estuvo a cargo del contratista principal SAIC hasta 2025, año en que Leidos asumió el relevo. SAIC no respondió a solicitudes de comentarios, mientras que Leidos remitió cualquier consulta a la Fuerza Aérea.

Acceso al "plano de control" e intervención del Cyber Command

“Una brecha de seguridad aquí es algo muy grave”, advirtió una de las fuentes consultadas. Ante la magnitud del incidente, los investigadores recurrieron al Cyber Command, la fuerza cibernética del ejército estadunidense, para evaluar el alcance de los daños.

Según uno de los informantes, los hackers aprovecharon una vulnerabilidad de software —aún no identificada públicamente— para acceder al plano de control de la plataforma.

La fuente comparó este nivel de acceso con un “mando a distancia universal”, ya que, en teoría, permitiría a los hackers verificar el estado operativo de aeronaves militares o rastrear el movimiento de piezas de repuesto, aunque todavía no está claro si los atacantes lograron ejecutar dichas acciones.

Con información de Reuters