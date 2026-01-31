Retrato hablado: Greg Bovino, el rostro visible de las redadas antimigrantes

A diferencia de sus agentes que se tapan con pasamontañas negros, Bovino va con el rostro al descubierto, y defiende las operaciones de la Patrulla Fronteriza (CBP) y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), pese a que ya mataron a dos ciudadanos estadunidenses.

El ascenso de Bovino, su estilo directo y su papel en incidentes mortales han generado protestas, críticas políticas y un replanteamiento táctico al más alto nivel del gobierno.

Mientras Stephen Miller, asesor de la Casa Blanca, ha sido el ideólogo de la política migratoria de la administración de Donald Trump, y Kristi Noem, la encargada de la retórica para defenderla, Bovino ha sido el ejecutor de las redadas antimigrantes en las calles.

Proviene de una familia de migrantes italianos

Nacido el 27 de marzo de 1970 en el condado de San Bernardino, California, donde su padre prestaba servicio militar en una base, Gregory Kent Bovino proviene de una familia italo-estadunidense.

Sus bisabuelos emigraron desde Calabria, Italia a Pensilvania en 1909 para trabajar en el sector minero. Se naturalizaron en 1927.

En la década de los 80, su padre, Michael, se declaró culpable de homicidio involuntario y recibió una pena de un año de prisión por conducir en estado de ebriedad y ocasionar un accidente automovilístico en el que murió una mujer.

Gregory se aferró a la caza, el triatlón y a deportes de contacto, como el boxeo, pasiones que su padre le inculcó. Tras el divorcio de sus padres cuando él tenía 14 años, Bovino ingresó a la Escuela Secundaria Watauga de Boone, Carolina del Norte, donde fue miembro del equipo de lucha libre.

Origen: una película

Se graduó en Conservación de recursos Naturales por la Western Carolina University en 1993 y realizó una maestría en Administración Pública la Appalachian State University, según su perfil de Linkedin.

Trabajó en el Departamento de Policía de Boone, antes de unirse a la Patrulla Fronteriza, en 1996, inspirado desde niño por la película The Border, protagonizada por Jack Nicholson en 1982.

Tenía un familiar lejano que participó en la producción de The Border”, contó Bovino en una entrevista en 2021 en un canal de YouTube de la CBP. “De hecho, fue mi tío abuelo Neil Hartley el productor. Así que pensé en ponerme un poco en el otro lado y volver a la historia”.

En 2004 fue asignado al sector de Yuma, Arizona, y ascendido cuatro años después a jefe adjunto y luego a agente de patrulla a cargo de la estación en Blythe, California.

Patrulla fronteriza, la máquina verde

Con la llegada de la segunda administración de Donald Trump en 2025, Bovino emergió como figura pública clave en la política de deportaciones masivas.

El presidente lo colocó al frente de campañas de control migratorio en ciudades como Charlotte, Los Ángeles, Chicago, Nueva Orleans, Sacramento y Mineápolis, con labores tradicionalmente limitadas a zonas fronterizas.

Denominado “comandante en jefe general” por la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, Bovino se volvió visible en operaciones urbanas, comunicados públicos y redes sociales defendiendo la política migratoria federal con frases como arrestar a los “peores de los peores”.

Los enfrentamientos con comunidades y autoridades locales en redadas llevaron incluso a órdenes judiciales que exigían limitar el uso de gas lacrimógeno y equipos antidisturbios por parte de las fuerzas federales.

En una ocasión, un juez ordenó que Bovino utilizara una cámara corporal y recibiera capacitación para su empleo.

Según él mismo, uno de sus mayores admiradores es Trump: “El presidente nos llamó a todo el equipo sólo para decirnos: ‘Gracias, están haciendo un buen trabajo en Los Ángeles’”, contó.

Bovino describe la Patrulla Fronteriza como la “Máquina verde”, en referencia al color de sus uniformes y su capacidad de arresto.

Cuando no usa su equipo táctico, se lo ve con un largo abrigo verde oliva de solapas anchas, que fue popular durante la Primera y Segunda Guerra Mundial.

Greg Bovino literalmente se vistió como si hubiera entrado a eBay y comprado indumentaria de las SS”, dijo Gavin Newsom, el gobernador demócrata de California, en Davos.

Bovino defendió que tiene ese abrigo desde hace 25 años y que es parte del uniforme estándar de la Patrulla Fronteriza.

Tratan de retratar a los agentes de la Patrulla Fronteriza y del ICE como la Gestapo, nazis y otras muchas palabras”, dijo en CNN.

El punto de inflexión en la carrera reciente de Bovino llegó en Mineápolis, donde agentes bajo su mando estuvieron involucrados en el tiroteo mortal de Alex Pretti y Renee Good, dos residentes que no representaban una amenaza clara.

Las muertes provocaron protestas diarias, llamados a investigaciones y un creciente rechazo bipartidista al papel de la Patrulla Fronteriza fuera de la frontera tradicional.

En este clima de presión política y mediática, la administración decidió relevar a Bovino de su rol más visible, suspenderle temporalmente el acceso a sus cuentas de redes sociales y reasignarlo a un puesto anterior en El Centro California, donde se anticipa su jubilación al cumplir 57 años en 2027.

La Patrulla Fronteriza ha sido la obra de mi vida y así lo diré siempre con orgullo”, dijo durante uno de los episodios de un pódcast que compartió en 2021 con Jason Owens, antiguo compañero de universidad.

