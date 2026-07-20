Golpe al T-MEC tras el Mundial: Trump fija arancel de 50% a autos, lácteos y alcohol canadienses
El presidente de Estados Unidos firmó aranceles del 50% para autos, lácteos y alcohol de Canadá usando una ley de 1930. Las medidas entrarán en vigor en 30 días
Las políticas comerciales de Estados Unidos entraron en una etapa de mayor rigidez regulatoria.
El presidente Donald Trump autorizó la aplicación de gravámenes del 50% a productos canadienses, argumentando la necesidad de contrarrestar ventajas desleales y afectaciones a los productores locales en los mercados del alcohol, la industria automotriz y los productos lácteos.
Para ejecutar este movimiento, el mandatario estadunidense recurrió a un mecanismo legal de uso poco frecuente: la Sección 338 de la Ley Arancelaria de 1930.
Dicha disposición otorga facultades extraordinarias al Ejecutivo para sancionar de forma unilateral a aquellas naciones que apliquen normativas o prácticas comerciales consideradas discriminatorias en contra de los intereses de Estados Unidos.
Bienes afectados y excepciones del decreto
El paquete de restricciones arancelarias modifica sustancialmente el flujo comercial de mercancías que transitan al amparo del acuerdo de libre comercio de Norteamérica (T-MEC). El esquema definitivo establece las siguientes condiciones operativas:
Bienes gravados: Productos del sector automotor, derivados lácteos y bebidas alcohólicas procedentes del territorio canadiense.
Exclusiones estratégicas: Importaciones pertenecientes al sector energético, los cargamentos de potasa y todos aquellos bienes sujetos a derechos específicos previamente delimitados por sector.
Antecedentes y tensiones diplomáticas
Desde su retorno a la Casa Blanca el año pasado, el presidente Trump ha implementado aranceles generalizados a diversos socios globales; sin embargo, las mercancías del bloque del T-MEC solían mantenerse protegidas mediante exenciones de gran alcance.
Esta nueva disposición rompe con dicha inercia y amaga con desgastar las relaciones bilaterales entre Washington y Ottawa.
El anuncio representa el segundo punto de fricción reciente entre ambas administraciones, luego de que el mandatario norteamericano amenazara con imponer sanciones económicas debido a las afectaciones ambientales causadas por el humo de los incendios forestales canadienses que se desplazó hacia territorio estadounidense.
Con información de Reuters