Gobierno de Trump celebra Halloween con videos de burla de migrantes arrestados al ritmo de "Thriller" 

El gobierno de Donald Trump celebró Halloween el sábado con la publicación de videos violentos que festejan la detención de migrantes y la muerte de "enemigos" extranjeros a manos del ejército estadunidense.

La agencia de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), que ha encabezado una campaña masiva de deportaciones de migrantes indocumentados, publicó en X un video de un minuto con "Thriller", el famoso éxito de Michael Jackson.

El video comienza con una sucesión de íconos de películas de terror antes de pasar a imágenes de arrestos y migrantes en detención, con leyendas como "este tipo era buscado por homicidio".

Una campaña de arrestos que bate récords

La publicación llega en un momento de máxima actividad de la agencia. Según un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) del 2 de septiembre, citado por el diario argentino La Nación, ICE realizó 43 mil 900 arrestos en junio, 50 mil 208 en julio y 50 mil 925 en agosto, el tercer récord mensual consecutivo.

Pese a la leyenda del video sobre un hombre "buscado por homicidio", las personas con condenas penales representaron menos de una cuarta parte de los arrestos de julio, frente a casi 60 por ciento en diciembre de 2024, según datos de Reuters y del Deportation Data Project.

En octubre, CNN informó, con base en dos fuentes, que la dirección de ICE pidió elevar los arrestos en mil personas por jornada para pasar de unos 2 mil a 3 mil diarios. El DHS niega que existan cuotas obligatorias.

Defensa y FBI se suman a la fiesta

El Departamento de Defensa también publicó un breve video monocromático que mezcla escenas de lanzamiento de misiles y tropas en acción con clips de Trump prometiendo matar a los narcotraficantes.

Acechando a los enemigos de Estados Unidos", anunció el Departamento de Defensa en X.

El video también incluye clips del secretario de Defensa, Pete Hegseth, jurando matar a cualquiera que mate estadunidenses.

La Oficina Federal de Investigaciones (FBI), por su parte, publicó un video animado con una caricatura de su director, Kash Patel, que adapta la letra de "Thriller" para resaltar estadísticas sobre lo que describió como una caída del crimen.

La Casa Blanca y el propio Trump publican con frecuencia contenido provocador en redes sociales para avivar la indignación de sus críticos.

Este tipo de videos, en particular los relacionados con el objetivo puesto en los inmigrantes indocumentados, han sido ampliamente denunciados como degradantes y racistas.