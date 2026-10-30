Detienen a Inés Gómez Mont en Florida tras cinco años "prófuga"

La ex conductora de televisión Inés Gómez Mont fue detenida este viernes 30 de octubre en Miami, Florida, después de permanecer unos cinco años "prófuga" de la justicia mexicana. La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó el aseguramiento de la conductora, quien cuenta con una orden de aprehensión vigente en México.

La #FGRinforma que, derivado del intercambio de información con el Gobierno de los Estados Unidos de América, este día, en Miami, Florida, fue asegurada Inés 'N', quien cuenta con una orden de aprehensión vigente en nuestro país, por su probable participación en el delito de defraudación fiscal equiparada. Más adelante, daremos mayor información", señaló la FGR en un comunicado.

La orden de aprehensión original se emitió en 2021 y, según reportes de medios, incluye presuntos delitos de delincuencia organizada, peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Sus abogados sostienen que ella y su esposo son víctimas de persecución política.

De acuerdo con esos reportes, el arresto se realizó con base en una orden con fines de extradición a México. No se conocen detalles de las circunstancias, y Gómez Mont no aparece en el registro público de detenidos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La expresentadora de Ventaneando era buscada por su presunta participación en una red de desvío de recursos públicos relacionada con contratos federales de seguridad durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto.

La FGR citó el delito de defraudación fiscal equiparada en su comunicado. Especial.

De qué acusan a Ines Gómez Mont en México

La Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que la conductora y su esposo, el abogado Víctor Manuel Álvarez Puga, estuvieron relacionados con una presunta red que usó empresas para obtener recursos destinados a servicios de seguridad y vigilancia en centros penitenciarios federales. Los delitos que se le atribuyen, según la FGR y los reportes, son:

Delincuencia organizada

Peculado , es decir, el uso indebido de recursos públicos

, es decir, el uso indebido de recursos públicos Operaciones con recursos de procedencia ilícita , o lavado de dinero

, o lavado de dinero Defraudación fiscal equiparada, por presuntas irregularidades en el pago de impuestos, el delito citado en el comunicado de la FGR

Los contratos datan de 2016 y, según la FGR, los recursos pasaron por empresas que simulaban operaciones comerciales y servicios que nunca se prestaron. En 2022, la fiscalía describió tres grupos dentro del esquema: organizadores, personas que movían el dinero mediante empresas y servidores públicos que habrían facilitado los contratos.

La investigación comprende contratos por aproximadamente 2 mil 950 millones de pesos, aunque esa cantidad no corresponde al dinero que presuntamente recibió Gómez Mont de forma personal.

Según documentos judiciales publicados, la FGR le atribuyó depósitos por 14 millones 843 mil 816 pesos de dos empresas relacionadas con el caso: Ingeniería y Arquitectura Tangamanga y Gupea Construcciones.

Ficha roja retirada y años de búsqueda

La orden de aprehensión se hizo pública en septiembre de 2021, según medios, y Interpol difundió la ficha roja el 19 de octubre de ese año, por lo que la búsqueda internacional duró casi cinco años.

Interpol emitió fichas rojas contra la pareja en octubre de 2021. La alerta se retiró en septiembre de 2026, con efecto desde el 25 de ese mes, después de que la defensa la solicitó en octubre de 2025 al alegar persecución política y que sus derechos podrían verse afectados si eran trasladados a México.

Interpol no hizo públicos los motivos de su decisión, por lo que no se sabe si aceptó los argumentos de los abogados.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó el retiro y anunció que el gobierno mexicano pediría una explicación y buscaría restablecer las alertas. La cancelación no eliminó las órdenes de aprehensión vigentes, pues fueron emitidas por jueces mexicanos y son independientes de Interpol.

Álvarez Puga fue detenido en septiembre de 2025 en Estados Unidos por autoridades migratorias, y también enfrenta acusaciones en México. Un reporte señala que luego quedó libre bajo fianza mientras seguía su caso migratorio.