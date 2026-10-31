FBI acusa a Corea del Norte de robar más de 6 mmdd en criptomonedas a Binance

El FBI acusó el sábado a Corea del Norte del robo de más de 6 mil millones de dólares en activos virtuales de la plataforma de criptomonedas Binance.

La plataforma aseguró haber sido blanco de un ciberataque complejo, en la mayor sustracción de criptomonedas jamás denunciada.

Los investigadores estadunidenses afirman haber identificado, detrás de este robo récord, al grupo de piratas informáticos norcoreanos conocido como TraderTraitor.

"La República Popular Democrática de Corea (Corea del Norte) fue responsable del robo de más de 6 mil millones de dólares estadunidenses en activos virtuales de la plataforma de criptomonedas Binance" alrededor del 29 de octubre, indicó el FBI en un comunicado.

Así planean lavar el dinero robado

Según la agencia estadunidense, los piratas informáticos tomaron esos fondos para convertirlos en Ether, la criptomoneda de la red Ethereum, en una primera fase de blanqueo.

"Está previsto que estos activos sean posteriormente blanqueados en mayor medida mediante conversiones a través de servicios DeFi e intercambios instantáneos, con el fin de prepararlos para otras fases de blanqueo", indica el comunicado.

Las DeFi (finanzas descentralizadas) son servicios financieros que funcionan sobre la cadena de bloques (blockchain). En cuanto a los intercambios instantáneos, permiten convertir rápidamente una criptomoneda en otra sin pasar por un banco ni un intermediario tradicional.

El FBI publicó una lista de alrededor de 500 direcciones de Ethereum "que los actores de TraderTraitor están utilizando para blanquear estos activos robados" y pidió a las plataformas de criptomonedas, servicios DeFi y empresas de análisis de blockchain que bloqueen las transacciones vinculadas a dichas direcciones.

Lo que se sabe del mayor robo cripto

La firma de análisis TRM Labs estimó el monto en unos 6 mil 360 millones de dólares, sustraídos de billeteras de Binance en diez blockchains, la mayor parte en unos 20 minutos el 29 de octubre. TRM atribuyó el ataque a TraderTraitor con "alta confianza" y recordó que el FBI señaló al mismo grupo por el robo de 1 mil 500 millones de dólares a Bybit en 2025.

Binance indicó que su investigación inicial apunta a una laptop comprometida, dijo que no halló evidencia de filtración de llaves privadas y se comprometió a cubrir las pérdidas de sus clientes. Según TRM, Tether, Circle y otras empresas congelaron unos 2 mil 700 millones de dólares.

Número uno mundial en volumen de intercambio de monedas digitales, Binance asegura contar con 335 millones de usuarios.

A modo de comparación, el sitio Crypto.com contabilizaba 741 millones de propietarios de criptomonedas en el mundo.