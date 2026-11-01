Crisis institucional en Polonia: suspenden a jefe del Tribunal

El presidente de Polonia, Karol Nawrocki, convocó conversaciones de crisis con representantes de los partidos políticos después de un espectacular enfrentamiento en torno al Tribunal Constitucional, que enfrenta al gobierno centrista con la derecha nacionalista.

La policía polaca se desplegó el viernes por la noche alrededor de la Corte Constitucional en Varsovia después de que se anunciara la suspensión del jefe del tribunal, Bogdan Swieczkowski, en medio de una disputa entre la derecha nacionalista que lo nombró y el gobierno centrista.

Nawrocki interrumpió en pleno vuelo una visita a Senegal y regresó a Varsovia de urgencia.

Tras reunirse en el palacio presidencial con el suspendido presidente de la Corte Suprema, Zbigniew Kapinski, se dirigió a su sede, sitiada por manifestantes y los agentes.

Nawrocki, se reunió con los partidos de la mayoría centrista y de la oposición nacionalista en busca de una salida a la crisis política.

La disputa por el Tribunal Constitucional

Considerada demasiado dependiente del poder político por la Unión Europea, la Corte Constitucional ha sido blanco de un tira y afloja entre Bruselas y los nacionalistas de Ley y Justicia (PiS) durante los mandatos de Nawrocki (2015-2023).

Desde 2015, el gobierno del PiS nombró a jueces que ni la Unión Europea ni el actual jefe del gobierno reconocen.

Desde su regreso al poder en 2023, Donald Tusk, primer ministro de Polonia, ha prometido resolver la crisis. Por el momento ha sido en vano.

El jefe del Estado se ha opuesto a ratificar las nominaciones propuestas por la cámara baja del Parlamento para el Tribunal.

Los simpatizantes del partido Ley y Justicia se manifiestan desde hace varias semanas frente a la Corte Constitucional para apoyar a los jueces.

Es una destrucción de la democracia por parte de Donald Tusk (...) es una tragedia", lamentaba el sábado ante la AFP Iwona Dudek, de 62 años. Acompañada de su marido, vino de Zgorzelec, ciudad fronteriza con Alemania, para protestar ante la corte.

Pero, según ella, "Donald Tusk ha logrado lo imposible. Unió a toda la derecha". "Soñábamos con una situación así", declaró la mujer.

La oposición nacionalista cierra filas

Efectivamente, el viernes, después de la intervención de la policía, todos los altos cargos de la oposición nacionalista y de extrema derecha acudieron al tribunal para, según ellos, defender a su presidente.

Ewa Marciniak, politóloga de la Universidad de Varsovia, estima que la perspectiva de las elecciones legislativas de noviembre de 2027 hace que la situación sea particularmente explosiva.

Ya estamos en campaña electoral, por lo tanto, en una fase de movilización de los electores" y existe el peligro de una "escalada de la situación", declaró a la AFP.

Ayer seguía habiendo confusión sobre la Corte Constitucional después de una noche agitada: la jueza nombrada por el actual gobierno, Anna Korwin-Piotrowska, consideraba asumir la presidencia de forma interina tras la suspensión del controvertido presidente del tribunal, Bogdan Swieczkowski.

Pero este último cuenta con el apoyo de la oposición y del presidente y afirma que seguirá en el puesto.

Con información de AFP.

*mcam