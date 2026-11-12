Alcalde de NY confirma ocho muertos y 17 heridos tras colapso de edificio en Brooklyn

Al menos ocho personas murieron y otras 17 resultaron heridas tras el derrumbe de un edificio de tres plantas ubicado junto a una obra en construcción en Brooklyn, Nueva York, informó el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani.

Las labores de búsqueda y rescate continuaban durante la mañana de este jueves mientras equipos de emergencia removían toneladas de escombros ante la posibilidad de que aún hubiera personas atrapadas.

Decenas de bomberos y agentes de policía trabajaron durante toda la noche utilizando herramientas de rescate, sierras eléctricas y equipos especializados para abrir paso entre los restos de madera, ladrillos y estructuras metálicas derrumbadas.

Los rescatistas también recurrieron a unidades caninas para localizar posibles sobrevivientes bajo los escombros, mientras otros equipos retiraban material de forma manual mediante cubetas y maquinaria ligera.

Entre las 17 personas lesionadas se encuentran tres integrantes del Departamento de Bomberos de Nueva York que participaban en las operaciones de emergencia.

Las autoridades no han detallado la condición médica de todos los afectados, aunque varios permanecen bajo atención hospitalaria.

Alcalde expresa condolencias a las familias

A través de un mensaje difundido en redes sociales, Zohran Mamdani lamentó la magnitud de la tragedia y expresó su solidaridad con las víctimas.

Los trabajadores de rescate han pasado la noche buscando en el lugar del derrumbe del edificio de ayer, trabajando en condiciones extremadamente peligrosas para encontrar y salvar a cualquiera que aún pueda estar atrapado. Estoy destrozado al saber que ocho neoyorquinos han perdido la vida y al menos 17 han resultado heridos, incluidos tres bomberos”

El alcalde señaló que los equipos de rescate habían trabajado durante toda la noche en condiciones complejas y peligrosas para localizar a posibles sobrevivientes.

No hay palabras para una pérdida de esta magnitud. Mi corazón está con las familias y seres queridos de aquellos que hemos perdido, con los heridos y con todos los que lloran hoy. Las operaciones de rescate continúan en curso. Por favor, manténgase alejado del área y mantenga en sus pensamientos a los afectados y a nuestros primeros respondedores que arriesgan sus vidas en estos esfuerzos”

Asimismo, pidió a los ciudadanos mantenerse alejados del área mientras continúan las tareas de búsqueda e investigación.

Investigan relación con una obra en construcción

Las autoridades aún no han determinado las causas exactas del derrumbe; sin embargo, el comisionado de edificios de Nueva York, Ahmed Tigani, indicó que en el momento del colapso trabajadores realizaban excavaciones en un terreno vacío contiguo donde se proyectaba la construcción de un nuevo inmueble.

El edificio colapsado era una estructura de uso mixto que albergaba locales comerciales en la planta baja y viviendas en los niveles superiores.

Uno de los inmuebles contiguos permaneció en pie, aunque perdió una de las paredes compartidas con la construcción colapsada, dejando a la vista habitaciones, muebles, armarios y otros espacios interiores.

Las autoridades informaron que alrededor de 250 bomberos fueron desplegados para responder al desastre y continúan trabajando en la zona mientras los investigadores avanzan con las investigaciones.