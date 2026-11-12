Tiroteo cerca de la Casa Blanca deja al menos cinco personas heridas; el sospechoso escapó

Al menos cinco personas resultaron heridas por arma de fuego durante un tiroteo registrado la madrugada en el sector de Logan Circle, en Washington D.C., una zona ubicada a menos de dos kilómetros de la Casa Blanca.

Las autoridades activaron una alerta por "tirador activo" y pidieron a la población evitar el área mientras se desarrollaba un amplio operativo policial.

De acuerdo con el Departamento de Policía Metropolitana de Washington D.C., el presunto responsable del ataque se atrincheró en las inmediaciones del lugar donde ocurrieron los disparos.

Equipos tácticos SWAT fueron movilizados hacia un edificio residencial cercano, donde se concentraron las labores para localizar al sospechoso y asegurar la zona.

Las autoridades confirmaron que al menos cinco personas recibieron impactos de bala durante el incidente.

Reportes preliminares señalan que una de las víctimas se encontraba dentro del gimnasio VIDA cuando ocurrió el ataque y habría fallecido posteriormente, aunque las autoridades no habían confirmado oficialmente ese dato al momento de los primeros informes.

Los demás heridos fueron atendidos por servicios de emergencia y trasladados a centros médicos.

La policía acordonó gran parte de la cuadra 1500 de la calle 15, área donde se encuentran el gimnasio VIDA, la iglesia episcopal de San Lucas, varios edificios residenciales y establecimientos comerciales.

Además, las autoridades ordenaron el cierre temporal de escuelas ubicadas en las cercanías como medida preventiva.