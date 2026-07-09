Delcy Rodríguez dona perrita rescatista a México y agradece apoyo de la Defensa

Con la entrega de un can como donación y dos más para capacitación, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Eloína Rodríguez Gómez, agradeció a los integrantes del Agrupamiento de Ayuda Humanitaria “Yumare”, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), por la ayuda a la población afectada por los sismos del pasado 24 de junio.

Excélsior / SEDENA

La dependencia informó que, en una ceremonia realizada en la capital de la República Bolivariana de Venezuela, Caracas, la mandataria entregó los tres perros de la raza belga malinois al comandante del Agrupamiento “Yumare”, general Alejandro Gómez Vargas.

Excélsior / SEDENA

“Como muestra de agradecimiento a la solidaridad y esfuerzo desplegados por mujeres y hombres del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional.

Excélsior / SEDENA

“La perrita fue entregada en calidad de donación al Gobierno de México, como muestra de gratitud, tradición y fraternidad entre los pueblos venezolano y mexicano, en el marco de la cooperación bilateral entre ambos gobiernos”, indicó la Defensa.

Excélsior / SEDENA

Además, los ejemplares “Sol” y “Sara”, junto con dos ciudadanos venezolanos, manejadores de activos biológicos e integrantes de la Dirección Nacional de Protección Civil de Venezuela, viajarán este jueves 9 de julio para recibir capacitación.

Excélsior / SEDENA

“El objetivo de la capacitación solicitada es especializarlos en la búsqueda, localización y rescate de personas en estructuras colapsadas, área en la que el Ejército Mexicano cuenta con amplia experiencia nacional e internacional”, explicó la Defensa.

Excélsior / SEDENA

“Sol”, “Sara” y sus manejadores serán instruidos en el Centro de Adiestramiento de la Policía Militar, de la Defensa, de agosto a diciembre del presente año.

Excélsior / SEDENA

La Defensa indicó que este acto se compara con la histórica entrega de “Arkadas”, que significa “Amigo”, donado por el gobierno de Turquía en mayo de 2023, tras la muerte de “Proteo” durante los trabajos de rescate y apoyo a la población afectada por los sismos en ese país.

Excélsior / SEDENA

Este viernes 10 de julio se realizará la ceremonia de recepción del Agrupamiento de Ayuda Humanitaria “Yumare”, que será encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, en las instalaciones de la Primera Zona Aérea Militar, ubicada en Santa Lucía, Estado de México.