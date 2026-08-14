Fuerte terremoto de 7.7 de magnitud sacude Indonesia | VIDEO

Un potente terremoto sacudió la costa de Indonesia el sábado, seguido de varias réplicas, informó el Centro Sismológico Europeo-Mediterráneo, aunque la agencia meteorológica del país descartó el riesgo de un tsunami.

Según el EMSC, alrededor de las 04:58 hora local se registró un sismo de magnitud 7.7 a una profundidad de 35 km, seguido de al menos tres réplicas.

Por otra parte, el centro de alerta de tsunamis de Australia afirmó que el terremoto submarino no supondrá "ninguna amenaza de tsunami para la parte continental, las islas o los territorios australianos".

Indonesia y los países vecinos experimentan frecuentes terremotos debido a su ubicación en el llamado "Cinturón de fuego" del Pacífico, una zona de intensa actividad sísmica que se extiende desde Japón a través del sudeste asiático y a lo largo de la cuenca del océano Pacífico.

A principios de julio, un sismo de magnitud 6,2 golpeó el este de las islas, sin causar víctimas ni daños importantes.

En 2018, 2.200 personas murieron en Palu, una ciudad de unos 400 mil habitantes y capital de la provincia de Sulawesi Central , a causa de un terremoto de magnitud 7.5 seguido de un tsunami.