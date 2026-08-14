Incendios forestales ponen en alerta a Europa: hay muertos, heridos y miles de evacuados

Países de toda Europa combatieron el viernes una nueva oleada de incendios forestales, mientras las temperaturas abrasadoras del verano boreal y los paisajes resecos creaban condiciones peligrosas, con miles de personas evacuadas e incluso algunos sitios medievales amenazados.

España combate fuegos en Aragón y Andalucía

Una persona murió y al menos 40 resultaron heridas, diez de ellas de gravedad, a causa de un incendio forestal que afectó varias zonas residenciales de la costa de Croacia y obligó a evacuar a más de 2 mil turistas y habitantes, indicaron las autoridades.

Es "uno de los peores incendios en la historia de Croacia", declaró el jefe de los bomberos croatas, Slavko Tucakovic, quien explicó que el fuego devoró entre 900 y mil hectáreas de terreno.

El incendio declarado el jueves en Lokva Rogoznica quemó primero unos pinares, y luego alcanzó viviendas de esta turística localidad.

España combate fuegos en Aragón y Andalucía

Más de 500 bomberos y medios aéreos siguieron combatiendo un incendio declarado el lunes en la región de Aragón (noreste de España) y que afecta a una zona de más de 10 mil hectáreas, donde 16 pueblos y aldeas han tenido que ser evacuados.

Los bomberos españoles salvaron el viernes de las llamas un monasterio histórico que albergaba los restos de los primeros reyes del reino medieval de Aragón, retirados de urgencia el jueves.

En Andalucía, el fuego continuó devorando bosques de pinos y eucaliptos en la provincia de Huelva, donde 300 bomberos siguen movilizados y donde 650 personas tuvieron que ser evacuadas de una zona amenazada de 25 mil hectáreas.

Unos mil 800 evacuados en Alemania

Unas mil 800 personas fueron evacuadas en el oeste de Alemania debido a un incendio de 300 hectáreas que sigue propagándose, indicó el viernes a la AFP una portavoz de la localidad afectada.

El fuego se había acercado a las viviendas del pueblo de Gey, en el distrito de Huertgenwald, situado cerca de las fronteras belga y neerlandesa.

De acuerdo con una portavoz municipal, unas 300 personas fueron movilizadas para contener el fuego. También está participando el ejército alemán en las tareas.

Nuevo incendio en Francia en las Landes

En Francia, que atraviesa su cuarta ola de calor en lo que va de año, un nuevo incendio en las Landes ya había arrasado el viernes por la mañana mil 100 hectáreas y provocado la evacuación de más de 500 personas, sin causar daños materiales importantes.

En el mismo macizo de las Landes de Gascuña, un megaincendio había arrasado a finales de julio más de 40 mil hectáreas más al norte, en Gironda.

El 2026 está siendo especialmente duro en Francia, y ya ha batido el récord de superficie quemada, en veinte años de mediciones satelitales. El sistema europeo de vigilancia de incendios (Effis) da cuenta de casi 100 mil hectáreas quemadas este año.

Máxima alerta en Grecia

Los bomberos se encuentran en estado de máxima alerta en Grecia, donde el riesgo de incendio es extremo en varias regiones del país debido a los vientos violentos.

Un importante incendio declarado el jueves en el norte de Grecia, en Calcídica, fue controlado pero seguía movilizando el viernes importantes efectivos de bomberos que temen un recrudecimiento de las llamas, según los medios nacionales.

Bomberos bajo presión en Reino Unido

Los bomberos británicos están bajo "una presión considerable" debido a los fuegos avivados por el calor y la sequía, advirtió el viernes Phil Garrigan, jefe de los servicios de combate a incendios del Reino Unido, al día siguiente de un grave siniestro en el centro de Inglaterra.

Tres bomberos fueron hospitalizados, heridos al combatir estos fuegos de una rara virulencia en Stourbridge, al suroeste de Birmingham, con casas en llamas, habitantes evacuados y otros tratados por inhalación de humo.