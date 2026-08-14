EU revoca visas a mexicanos que hayan tenido hijos en su territorio, por orden ejecutiva

“El presidente Trump ordenó cancelar visas a todos los mexicanos que hayan tenido hijos en Estados Unidos; así de simple”, informó el abogado de migración de El Paso, Texas, Arturo Vázquez, quien representa a más de cien padres de familia de Ciudad Juárez a quienes se les revocó el visado esta semana.

El abogado dijo que la medida es una orden ejecutiva que el presidente Trump giró el 6 de agosto, para que los inspectores de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), quienes revisan documentos a quienes cruzan la frontera, recojan las visas a quienes hayan cruzado la frontera a dar a luz para que sus hijos tuvieran la nacionalidad estadounidense.

Esta medida aplica tanto a las madres como a los padres, aclaró el abogado.

Vázquez dijo que la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) trata de conseguir que un juez federal emita una medida cautelar que suspenda temporalmente el retiro de visas en la frontera, pero advirtió que conseguir esa orden podría tomar unos cuatro meses, hasta el fin de este año.

Muchos padres de alumnos de la Escuela Preparatoria Cathedral en El Paso, de los Hermanos de La Salle, han dejado de llevar a clases a sus hijos estadounidenses porque hace unos días las autoridades fronterizas comenzaron a detener a padres e hijos al cruzar por los puentes que unen a El Paso y Ciudad Juárez.

El abogado sugirió que los estudiantes crucen la frontera con ciudadanos estadounidenses que viven en Ciudad Juárez.

La escuela informó que planea enviar autobuses a las salidas peatonales de los puentes transfronterizos de El Paso a recoger a los alumnos para llevarlos a clases.

Hasta ahora solo la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso registra el retiro de visas a quienes usaron sus visados para cruzar la frontera a dar a luz, pero, como orden ejecutiva, la medida es para toda la frontera entre los dos países.