Así fue el secuestro del opositor venezolano Juan Pablo Guanipa; su hijo revela detalles en video

Este lunes 9 de febrero, la política venezolana María Corina Machado denunció en redes sociales el secuestro del abogado y líder opositor Juan Pablo Guanipa, ocurrido durante la madrugada.

En su cuenta de X, la también ganadora del Premio Nobel de la Paz exigió la liberación inmediata de su compañero:

Hace pocos minutos fue secuestrado Juan Pablo Guanipa en la urbanización Los Chorros de Caracas. Hombres fuertemente armados, vestidos de civil, llegaron en 4 vehículos, y violentamente se lo llevaron”, escribió por la mañana.

El partido político Primero Justicia -donde milita Guanipa- también se sumó a las exigencias de presentación con vida del opositor, asegurando que toda su familia y el país entero lo esperan del vuelta.

Por otro lado, ciudadanos y organizaciones del Zulia, organizan una protesta para exigir la liberación del Guanipa y todos los presos políticos encarcelados durante el régimen de Nicolás Maduro. El encuentro está previsto para este lunes en la Plaza de la República de Maracaibo.

Familiares y compañeros exigen la presentación con vida del opositor venezolano. X:@JuanPGuanipa

Su hijo da detalles del secuestro

Ramón Guanipa, hijo del opositor, dijo en un video publicado en redes que el incidente ocurrió poco antes de la medianoche y lo describió como una emboscada en la que su padre fue abordado por un comando.

Quiero alertar todo el mundo entero, que mi papá ha sido nuevamente secuestrado", afirmó en el mensaje (...) Exijo fe de vida inmediatamente y responsabilizo al régimen de cualquier cosa que le pase a mi padre. Ya basta de tanta represión”, agregó.

Guanipa detalló que su padre se encontraba en una actividad a las 11:45 de la noche (tiempo de Venezuela) cuando al menos 10 hombre armados y sin identificarse le apuntaron y se lo llevaron

Recién había sido liberado

El abogado y opositor al régimen Juan Pablo Guanipa fue liberado el domingo 8 de febrero, justo cuando se cumplía un mes de anunciado un proceso de excarcelaciones por parte de la presidencia encargada de Venezuela.

"Anuncio que mi papá, Juan Pablo Guanipa, fue excarcelado hace minutos. Luego de más ocho meses de injusta prisión y más de un año y medio separados, toda nuestra familia podrá abrazarse de nuevo pronto", escribió su hijo Ramón Guanipa en X.

Juan Pablo Guanipa, de 61 años, fue detenido el 23 de mayo de 2025 vinculado a una supuesta conspiración contra la elección de gobernadores y diputados al Parlamento, y se le imputaron los delitos de terrorismo, lavado de dinero e incitación a la violencia y el odio.

El dirigente estuvo en la clandestinidad por meses y su última aparición pública fue el 9 de enero del año pasado para acompañar a Machado a una concentración contra la nueva investidura de Maduro tras las elecciones del 28 de julio de 2024, que la oposición denunció como un fraude.

Guenipa tras ser excarcelado el domingo 8 de febrero. X: @JuanPGuanipa

Fiscalía da su versión sobre el 'secuestro'

La Fiscalía de Venezuela informó que la nueva detención del opositor Juan Pablo Guanipa se debe a que incumplió las ‘condiciones’ impuestas a su excarcelación, por lo que solicitó que se le imponga arresto domiciliario.

Aunque la familia de Guanipa denunció que había sido secuestrado horas después de su excarcelación; la institución dijo que con base en "sus atribuciones constitucionales y legales", solicitó a las autoridades competentes que se revoque la excarcelación del dirigente opositor por "haberse verificado el incumplimiento de las condiciones impuestas".

"Las medidas cautelares acordadas por los tribunales están condicionadas al cumplimiento estricto de las obligaciones impuestas y que su incumplimiento faculta el órgano judicial a solicitud de parte: revocar o sustituir a medida previamente otorgada", explicó el Ministerio Público en un comunicado.

Con información de AFP, Europa Press y Reuters.