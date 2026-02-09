“Si te quieres divertir”: arzobispo de NY cita a Bad Bunny en misa y causa revuelo

Bad Bunny no solo estuvo en el Super Bowl LX, sino que también se hizo presente durante la homilía de instalación de Ronald Hicks como arzobispo de Nueva York, la cual se celebró en la Catedral de San Patricio.

Y es que mientras la noche del domingo el ‘Conejo Malo’ conquistaba el Levi's Stadium ante más de 135 millones de personas, ya desde el viernes había recibido una ‘bendición’ inesperada desde el púlpito del emblemático templo católico.

Se trató de una ceremonia tradicional , sí, pero también una en la que el líder religioso combinó elementos tradicionales, incluyendo la música popular, para conectar con la diversidad sociocultural de la ciudad y, además, para recordar que aún en contextos urbanos, la fe todavía tiene cabida.

Y entonces, ¿cómo apareció Bad Bunny?

La aparición de Bad Bunny, quien actualmente es una de las figuras latinas más importantes a nivel mundial, no fue presencial, pero sí durante el discurso de instalación de Ronald Hicks, quien al inicio de su misa pronunció:

“Si te quieres divertir con encanto y con primor, solo tienes que vivir un verano en Nueva York”, enunció el arzobispo neoyorkino; para luego confesar que se trataba de una canción que llevaba días sin poder sacarse de la cabeza.

La cita hace referencia al tema NUEVAYoL, una de las canciones más emblemáticas del álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS de Bad Bunny. Y, afortunadamente, la frase fue bien recibida por la congregación, pues sus integrantes rieron y algunos más aplaudieron.

¿De qué habla NUEVAYoL?

Se trata de una canción sobre identidad, experiencia urbana y sobrevivir brillando que retrata cómo es la vida en Nueva York para los latinos: migrante, nocturna, vibrante y hasta contradictoria. A lo largo del tema, Bad Bunny retrata la ciudad como un lugar donde todo es posible, pero nada es fácil.

La letra mezcla celebración y realismo. Por un lado, está la diversión, la música, la calle, la energía infinita de la ciudad; y por otro, la vida acelerada, el trabajo duro, la nostalgia por lo que se dejó atrás y la sensación de estar siempre en tránsito. NY aparece como un escenario que no promete pertenencia automática, pero sí transformación.

Cuando dice “si te quieres divertir, solo tienes que vivir un verano en Nueva York”, no es solo una invitación turística, sino una metáfora de vivir intensamente, aceptar el caos y dejar que la ciudad te sacuda.

¿Qué mensaje buscaba transmitir el nuevo arzobispo de NY?

Ronald A. Hicks asumió como arzobispo de Nueva York el pasado 6 de febrero en la Catedral de San Patricio, uno de los espacios más simbólicos del catolicismo en Estados Unidos. Antes, fue obispo de Joliet, Illinois, y es conocido por su perfil pastoral cercano, su trabajo con migrantes y su capacidad de comunicarse en inglés y español, reflejo de la diversidad de la arquidiócesis que ahora encabeza.

Su intención al citar una canción de Bad Bunny durante su instalación no fue trivializar el mensaje religioso, sino tender un puente entre la fe y la cultura contemporánea, usando un lenguaje reconocible para millones de personas, especialmente jóvenes y comunidades latinas, destacan el medio especializado Church Pop.

Además, durante la musa Hicks también mencionó canciones icónicas sobre la ciudad como New York State of Mind de Billy Joel, Empire State of Mind de Jay-Z y Alicia Keys, y New York, New York de Frank Sinatra.

Con estas referencias, el arzobispo delineó su visión de una Iglesia que entiende a Nueva York como un mosaico cultural vivo y que busca dialogar con la ciudad desde su propia banda sonora.