Ladrones fingen retén en Italia y explotan camioneta de valores para robarla (video)

Como si se tratara de una escena de la película Ocean’s Eleven, un grupo armado cerró en una carretera de Italia, acorraló a una camioneta de valores y así, sin más, la hizo estallar a plena luz del día.

De acuerdo con reportes de medios locales, los hechos ocurrieron la mañana del lunes 9 de febrero en la carretera estatal 613, la cual conecta las ciudades de Lecce con Brindisi, al sureste de Italia.

Los hechos ocurrieron en la carretera estatal 613, al sureste de Italia.

Video de la explosión se hace viral

En redes sociales circula el video del momento exacto en que los ladrones que portaban armas que parecían de uso exclusivo del ejército, se escudan detrás de un automóvil mientras otros colocan los explosivos en el vehículo de la empresa Battistolli.

“Están robando la camioneta, mira. ¡Mira, mira, mira!”, se escucha decir asustado al hombre que está grabando la insólita escena, donde se puede ver a más de cinco ladrones que portan pasamontañas y uniformes.

En la grabación, que no dura más de un minuto, se puede apreciar cómo la vialidad está completamente bloqueada por dos autos, uno negro y uno blanco, los cuales impiden el paso de las camionetas de valores.

Y es precisamente en el momento en que el hombre que capta el asalto le dice a su acompañante que pare, cuando estalla la parte trasera de una de las camionetas y todo a su alrededor se llena de humo.

En el video se aprecia como partes del vehículo salen volando hacia el otro lado de la carretera, donde varios autos permanecen estacionados. Tanto el conductor que graba, como el resto de los automovilistas no podían dar crédito a lo que ocurría.

Se robaron la camioneta, mira. ¡Por Dios, la volaron! ¡La volaron en vivo, mírenla!”

¿Se concretó el atraco?

De acuerdo con El Mundo, de España, los ladrones habían fingido un retén policial en la carretera para poder acorralar las camionetas de valores y asaltarlas.

Después de la explosión del vehículo blindado, se habría desatado una balacera con los Carabinieri (policías) mientras los delincuentes huían del sitio.

Por otro lado, Infobae España dio a conocer que tras la persecución, dos de los ladrones fueron detenidos mientras que el resto escapó; por ello autoridades italianas desplegaron un dispositivo de seguridad para dar con ellos.

No se reportaron personas lesionadas ni tampoco se sabe si se concretó el robo y de cuánto sería el botín.