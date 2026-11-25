Francia interceptó en el océano Atlántico una embarcación semisumergible sospechosa de estar implicada en el tráfico de drogas durante una operación conjunta con Colombia y Estados Unidos, informó este miércoles una fiscal.

El semisumergible no tenía bandera y se sospechaba que estaba involucrado en el tráfico de drogas" cuando las fuerzas francesas lo interceptaron el 17 de noviembre, dijo la fiscal de delitos organizados Vanessa Perree.

No se encontraron drogas, pero "la ubicación del barco, la falta de bandera, su naturaleza clandestina y los artículos descubiertos a bordo" llevaron al arresto de dos miembros de la tripulación, añadió.

La operación se llevó a cabo en cooperación con la Armada colombiana y una fuerza estadunidense.

La incautación del barco propina "un fuerte golpe a la logística de los narcotraficantes", dijo Perree.

Es la segunda vez que las fuerzas francesas basadas en el Caribe interceptan un semisumergible durante las últimas semanas, según la fiscal.

Estas embarcaciones están diseñadas para moverse cerca de la superficie del agua, lo que las hace más difíciles de detectar por radar.

El 12 de noviembre, la Marina francesa confiscó casi 150 kilos de cocaína en una embarcación similar.

El resto de la carga, que ascendía a varias toneladas, se hundió junto con el semisumergible, informaron las autoridades en ese momento.

Cuatro colombianos fueron arrestados durante esa operación. Se les acusa de "importación no autorizada de narcóticos cometida por una banda organizada". Han sido puestos en prisión preventiva, dijo Perree.