Artemis II vuelve a la Tierra: en estas sonrisas se resume la misión

El regreso de Artemis II quedó marcado por imágenes que documentan una misión histórica: la cápsula Orión amerizó en el océano Pacífico el 10 de abril a las 18:07 horas, tiempo de México, frente a la costa de California, completando el retorno de seres humanos desde la órbita lunar por primera vez en más de medio siglo.

Lisa Seiler y personal del 45th Weather Squadron liberan un globo meteorológico a bordo del USS John P. Murtha durante preparativos de Artemis II, 9 de abril de 2026. Crédito: NASA/Bill Ingalls. NASA/Bill Ingalls

En medio de un silencio expectante sobre el océano Pacífico, la cápsula Orión apareció suspendida bajo tres enormes paracaídas, descendiendo lentamente hacia el mar. Era el final de una travesía que no solo recorrió cientos de miles de kilómetros, sino también décadas de historia: la misión Artemis II había completado su regreso a la Tierra.

Un Osprey CMV-22 de la Marina de EE.UU. aterriza en el USS John P. Murtha durante preparativos de recuperación de Artemis II en el Pacífico, 10 de abril de 2026. Crédito: NASA/Bill Ingalls. NASA/Bill Ingalls

Seguimiento del operativo desde el USS John P. Murtha

Las imágenes captadas durante el operativo muestran la dimensión humana y tecnológica de un momento que quedará registrado como uno de los grandes hitos del siglo XXI. Desde la cubierta del USS John P. Murtha, equipos de la Marina de Estados Unidos siguieron cada maniobra mientras globos meteorológicos eran liberados al cielo para anticipar las condiciones del amerizaje.

El administrador de la NASA, Jared Isaacman, es recibido a bordo del USS John P. Murtha durante preparativos de recuperación de Artemis II en el Pacífico, 10 de abril de 2026. NASA/Bill Ingalls

Reingreso extremo y rescate en el océano Pacífico

Minutos después, el océano se convirtió en el escenario central de la hazaña. Lanchas rápidas cortaron las olas rumbo a la cápsula, mientras buzos especializados aseguraban la nave que había sobrevivido a un reingreso extremo, con velocidades cercanas a los 40 mil kilómetros por hora y temperaturas superiores a los 2,500 grados Celsius.

Lanchas de rescate se desplazan en el océano Pacífico durante el operativo de recuperación de Artemis II, frente a la costa de California, 10 de abril de 2026. NASA/Joel Kowsky

A bordo viajaban Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, quienes durante casi diez días rodearon la Luna y regresaron en una trayectoria de retorno libre, una maniobra que aprovecha la gravedad para traer de vuelta a la nave sin consumo adicional de combustible.

Equipo de rescate se prepara en una lancha sobre la plataforma del USS John P. Murtha durante operativo de recuperación de Artemis II en el Pacífico, abril de 2026. NASA/Bill Ingalls

La sonrisa tras el rescate confirma el éxito de la misión

Las fotografías también revelan la coordinación milimétrica del rescate: helicópteros en espera, aeronaves de rotores inclinados sobre la cubierta, y equipos tácticos listos para cada fase del protocolo. En una de las escenas más simbólicas, los astronautas —aún con trajes de vuelo— sonríen tras ser extraídos, confirmando que el viaje había terminado con éxito.

Equipos de rescate a bordo de lanchas se posicionan en el océano Pacífico durante el operativo de recuperación de Artemis II frente a California, abril de 2026. NASA/Bill Ingalls

El amerizaje ocurrió a las 18:07 horas del 10 de abril frente a la costa de California, marcando el regreso de seres humanos desde la órbita lunar por primera vez en más de medio siglo.

El administrador de la NASA, Jared Isaacman, libera un globo meteorológico a bordo del USS John P. Murtha durante preparativos de Artemis II. NASA/Joel Kowsky

Imágenes que acercan la exploración espacial

Pero más allá de los datos técnicos, las imágenes cuentan otra historia: la del instante en que la exploración espacial vuelve a sentirse cercana. El momento en que una cápsula oscura, flotando en un océano inmenso, concentra la atención de millones de personas en todo el planeta.

La cápsula Orión flota en el océano Pacífico mientras equipos de rescate se aproximan tras el amerizaje de Artemis II frente a California,. NASA/Joel Kowsky

En otra toma, el contraste es absoluto: el cielo azul abierto, un paracaídas desplegado como flor en el aire, y la cápsula descendiendo en silencio. Es la síntesis perfecta de la misión: tecnología de punta envuelta en una escena casi poética.

La cápsula Orión desciende sostenida por tres paracaídas durante la fase final del regreso de Artemis II antes de su amerizaje en el Pacífico. NASA/Joel Kowsky

Artemis II no solo probó sistemas, trayectorias y capacidades humanas. También reavivó una narrativa que parecía lejana: la de regresar a la Luna y, eventualmente, ir más allá. La misión es el paso previo a los futuros alunizajes previstos para finales de la década, en lo que se perfila como el inicio de una nueva era de exploración.

Astronautas de Artemis II son asistidos por equipos de rescate dentro de un helicóptero tras su extracción del océano Pacífico. NASA/Bill Ingalls

Las imágenes lo dejan claro: no se trata únicamente de ciencia o ingeniería. Es, sobre todo, una historia de regreso. De volver a casa después de mirar la Tierra desde la distancia más profunda que ha alcanzado la humanidad en más de 50 años.

Y esta vez, el viaje apenas comienza.