Flotilla con ayuda humanitaria para Palestina  denuncia cerco militar de Israel rumbo a Gaza

Los organizadores de una nueva flotilla que transporta activistas propalestinos para romper el bloqueo israelí en Gaza afirmaron el jueves que sus barcos fueron rodeados por el ejército israelí en aguas internacionales.

Buques militares israelíes rodearon ilegalmente la flotilla en aguas internacionales y lanzaron amenazas de secuestro y uso de la violencia", denunció en un comunicado la Flotilla Mundial Sumud.

"Se ha perdido el contacto con 11 barcos", añadió la organización.

La flotilla está compuesta por más de 50 barcos que partieron en las últimas semanas de Marsella (Francia), Barcelona (España) y Siracusa (Italia).

Actualmente se encuentran frente a las costas de Grecia, cerca de Creta, según el seguimiento en directo de la página web de la organización.

Nuestros barcos fueron abordados por lanchas militares que se identificaron como de 'Israel'", precisó la organización en X.

Añadió que los ocupantes fueron "apuntados con láseres y armas de asalto semiautomáticas" y los soldados "ordenaron a los participantes que se agruparan en la parte de la delantera de los barcos y se pusieran de cuatro patas".

Un primer viaje de la Flotilla Global Sumud en 2025 atravesó el Mediterráneo hasta las proximidades de Gaza y captó la atención del mundo entero.

Los cerca de 50 barcos que la integraban fueron interceptados por Israel frente a las costas de Egipto y la Franja de Gaza a inicios de octubre.

La operación israelí, calificada de ilegal por los organizadores y por Amnistía Internacional, suscitó condenas internacionales.

Los miembros de la tripulación fueron arrestados y expulsados por Israel.

La Franja de Gaza enfrenta un bloqueo israelí desde 2007.

Israel boquea ayuda humanitaria

La actual flotilla retoma una larga tradición de misiones civiles que buscan romper el bloqueo israelí impuesto por Franja de Gaza desde 2007, cuando Hamas tomó el control del enclave y Israel, con apoyo de Egipto, restringió severamente el acceso de bienes y personas.

Diversos organismos internacionales han documentado que este bloqueo ha limitado de forma sistemática la entrada de ayuda humanitaria, materiales de reconstrucción y suministros básicos, afectando a más de dos millones de habitantes.

Para organizaciones de derechos humanos, se trata de una política de castigo colectivo que agrava la crisis humanitaria en el territorio.

Uno de los antecedentes más relevantes es el abordaje en 2010 de la flotilla conocida como Flotilla de la Libertad, cuando fuerzas israelíes interceptaron en aguas internacionales varios barcos que intentaban llegar a Gaza, causando la muerte de diez activistas.

Aquel episodio fue ampliamente condenado y generó investigaciones internacionales que cuestionaron la legalidad del uso de la fuerza. Desde entonces, múltiples intentos de enviar ayuda por mar han sido bloqueados bajo argumentos de seguridad, en una práctica que críticos consideran desproporcionada frente a embarcaciones civiles.

Más recientemente, la primera misión de la llamada Flotilla Global Sumud en 2025 volvió a poner el foco en estas operaciones.

Sus embarcaciones fueron interceptadas antes de alcanzar Gaza, sus tripulantes detenidos y posteriormente deportados, en un patrón que organizaciones como Amnistía Internacional han denunciado como violaciones al derecho internacional marítimo y humanitario.

Estas intervenciones, sumadas al bloqueo sostenido, han sido señaladas por expertos como un obstáculo directo a la entrega de ayuda urgente en uno de los territorios con mayor deterioro humanitario del mundo.

Con información de AFP.