Fiscalía de Houston presentará cargos contra agentes de ICE por muerte de mexicano

El fiscal del condado de Harris, Sean Teare, afirmó que su oficina está preparada para presentar cargos penales contra agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) si la investigación concluye que hubo conductas delictivas en la muerte del mexicano Lorenzo Salgado Araujo, ocurrida durante un operativo migratorio el pasado 7 de julio.

En entrevista con CBS, Teare subrayó que la indagatoria se desarrolla de manera independiente y transparente, y recalcó que el hecho de que los involucrados sean agentes federales no impedirá una eventual acción penal. “Si las pruebas demuestran que existió una conducta criminal, estamos más que preparados para presentar cargos”, sostuvo.

El fiscal añadió que ninguna persona puede privar de la vida a otra y escudarse en una placa para evitar responsabilidades.

La Fiscalía del condado de Harris informó que ha emitido decenas de citatorios como parte de las indagatorias. Entre los delitos que se investigan figuran homicidio, homicidio por negligencia criminal y alteración de evidencia.

El FBI mantiene una investigación para determinar si existió una agresión contra un agente federal, mientras que la Oficina del Inspector General del DHS revisa la actuación de los elementos involucrados. El jefe de la Policía de Houston, J. Noe Díaz Jr., solicitó además que los Texas Rangers realicen una investigación independiente para reforzar la transparencia.

Señalan omisiones de ICE

Uno de los señalamientos más fuertes de Teare fue la falta de colaboración de ICE. Una semana después del tiroteo, su oficina aún no conoce la identidad del agente que disparó contra Salgado, situación que calificó como inusual incluso en investigaciones que involucran corporaciones federales.

El fiscal planteó dos escenarios, el primero sería que los agentes no hubieran recibido el entrenamiento adecuado o que estuvieran colocándose deliberadamente en situaciones que luego utilizaran para justificar el uso de fuerza letal contra vehículos en movimiento.