Presentan moneda de un dólar con el rostro de Donald Trump

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos presentó el diseño de una moneda conmemorativa de un dólar con el rostro del presidente Donald Trump, creada para celebrar el 250 aniversario de la independencia del país.

La pieza, acuñada en oro, muestra en su anverso un retrato frontal de Trump con expresión seria, acompañado de las inscripciones “Libertad”, “En Dios confiamos” y los años 1776-2026. En el reverso aparece el águila estadounidense con las alas desplegadas, rodeada de estrellas y la inscripción “250”, junto a las leyendas “Estados Unidos de América” y “Un dólar”.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró que la moneda “celebra la fortaleza de los valores estadounidenses y la promesa de una nación dedicada a preservar la libertad para todos”.

¿Es legal la moneda con el rostro de Donald Trump?

La legislación estadounidense prohíbe que las monedas lleven el rostro de personas vivas. Sin embargo, el Tesoro sostiene que en el marco del 250 aniversario de la independencia se permiten “diseños emblemáticos” que conmemoren la ocasión.

El presidente ha centrado las conmemoraciones en su propia imagen, con mítines de carácter electoral y eventos como una pelea de artes marciales mixtas en la Casa Blanca, organizada en coincidencia con su 80 cumpleaños. Además, se impulsan proyectos para rebautizar instituciones y aeropuertos con su nombre.

El billete con el rostro de Trump: qué fue de él

La administración de Donald Trump impulsó la creación de un billete de 250 dólares con su rostro. El proyecto buscaba conmemorar el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, pero enfrentó fuertes cuestionamientos legales.

Fuentes cercanas al gobierno revelaron que Trump presionó a la Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos (BEP) para diseñar un billete de 250 dólares con su retrato.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, defendió la iniciativa como un reconocimiento a los logros económicos de la administración Trump y como parte de las celebraciones nacionales por el semiquincentenario.

“No hay mejor manera de reconocer los logros históricos de nuestro gran país y del presidente Donald J. Trump que con billetes de dólar estadounidense que lleven su nombre”, declaró.

Diseños preliminares mostraban el rostro del presidente acompañado de la leyenda “250 AMERICA”, además de las firmas oficiales de Trump y del secretario del Tesoro. El artista británico Iain Alexander confirmó que el mandatario revisó personalmente los bocetos y pidió incorporar colores de la bandera estadounidense y referencias al aniversario.