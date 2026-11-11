Fiscalía de España investiga a TikTok por presunta difusión de material de abuso sexual infantil

La Fiscalía General de España inició una investigación para determinar si a través de TikTok se han cometido delitos relacionados con la producción, distribución y venta de material de abuso sexual infantil.

Las investigaciones buscarán esclarecer si la plataforma recomienda este tipo de contenidos a sus usuarios y si se difunden imágenes de menores durante transmisiones en directo en las que se ofrecen compensaciones económicas.

La decisión representa un nuevo paso de las autoridades españolas en las acciones emprendidas contra la red social, luego de que el Ministerio de Juventud e Infancia solicitara la intervención de la Fiscalía y pidiera a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) suspender de manera cautelar las operaciones de TikTok en el país.

El procedimiento penal se originó a partir de una denuncia presentada por el medio de investigación Maldita.es, que documentó la existencia de mil 183 videos de abuso sexual infantil y más de 26 mil perfiles que podrían estar relacionados con la difusión de este material.

Este miércoles, la fiscal general del Estado, Teresa Peramato Martín, firmó un decreto para designar a Elvira Tejada de la Fuente, fiscal de Sala Coordinadora contra la Criminalidad Informática, como encargada de las investigaciones.

De acuerdo con el comunicado oficial, las actuaciones se enfocarán en establecer si se cometieron delitos vinculados con la elaboración y difusión de material de abuso sexual infantil, así como posibles conductas de corrupción de menores.

Fiscalía analizará el funcionamiento de TikTok y la difusión de contenidos

Las investigaciones se centrarán en distintas prácticas señaladas en la investigación de Maldita.es. Entre ellas se encuentra la presunta publicación y comercialización de material de abuso infantil dentro de TikTok.

También se revisará si los sistemas de recomendación de la plataforma dirigen a los usuarios hacia estos contenidos, ya sea mediante publicaciones alojadas directamente en la red social o a través de enlaces que permiten acceder a material almacenado en otros servicios digitales.

Otro punto bajo investigación será la difusión de imágenes de menores mediante transmisiones en directo en las que presuntamente se ofrecían o recibían pagos a cambio de determinados contenidos.

La Fiscalía no solo buscará identificar a los usuarios que podrían estar involucrados en la distribución de material ilícito, sino también examinar los mecanismos tecnológicos que facilitan su circulación y acceso.

Maldita.es entrega pruebas a la Fiscalía

La apertura de las diligencias ocurrió después de que Maldita.es presentara una denuncia ante la Unidad de Criminalidad Informática de la Fiscalía General del Estado.

Representantes de la organización comparecieron ante la fiscal responsable del procedimiento para ratificar la denuncia y entregar las pruebas reunidas durante su investigación periodística.

La Fiscalía confirmó que la documentación recibida será sometida a un “inmediato análisis y valoración” para determinar las circunstancias de los hechos denunciados y establecer si existen posibles responsabilidades penales.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, también se pronunció sobre la apertura de la investigación mediante un mensaje publicado en redes sociales.

Gran noticia: la Fiscalía acaba de abrir diligencias por la difusión de material de abuso sexual infantil en TikTok. Ya lo advertimos hace tiempo: se acabó la impunidad en las redes sociales. Ninguna plataforma está por encima de la ley. Mucho menos de los derechos de nuestros hijos e hijas”, escribió.

Protección de Datos descarta suspender TikTok en España

Por otra parte, la Agencia Española de Protección de Datos respondió a la solicitud del Gobierno para suspender las operaciones de TikTok en el país y señaló que la supervisión administrativa de la plataforma corresponde principalmente a la autoridad de protección de datos de Irlanda.

El organismo informó que solicitará a Maldita.es los enlaces de las publicaciones denunciadas y pedirá explicaciones a TikTok sobre las medidas que ha aplicado para retirarlas.

La AEPD también contempla la posibilidad de ordenar el bloqueo de contenidos específicos cuando se determine que existe un tratamiento ilícito de datos personales de menores.