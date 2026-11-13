Identifican a las ocho víctimas mortales del derrumbe de un edificio en Brooklyn

La Policía de Nueva York dio a conocer los nombres de las ocho personas que murieron tras el colapso de un edificio en Brooklyn, entre ellas dos menores colombianos de 9 y 10 años. El accidente también dejó 18 personas heridas.

Las víctimas fueron identificadas como Nicole Daniela Salvada Rodríguez, de 9 años; Kevin Santiago Reyes González, de 10; Gabriel Siguencia, de 22; Mamadou Bhoye Barry, de 23; Edgar Santiago Sapón, de 26; José Luis Caguana Cosquillo, de 26; y Juan Daniel Salvada Guzmán y Mamadou Bhoye N’Diaye, ambos de 31 años.

El consulado de Colombia en Nueva York confirmó que los dos menores fallecidos eran originarios de ese país. También informó que una tercera víctima tenía nacionalidad colombiana.

Entre las personas que perdieron la vida también había migrantes procedentes de Trinidad y Tobago, Ecuador, Guatemala y México.

De acuerdo con información publicada por The New York Times, Edgar Santiago Sapón Gutiérrez había llegado de Guatemala hacía tres años y trabajaba como obrero de la construcción en Nueva York y tenía esposa y un hijo de sesis años.

El hombre de 26 años se encontraba en una obra contigua al momento del derrumbe.

Las víctimas Mamadou Bhoye Barry y Mamadou Bhoye N’Diaye, ambos originarios de Guinea, eran familiares. Barry trabajaba como repartidor de comida, mientras que N’Diaye era empleado de Amazon, según el diario estadounidense.

Entre los fallecidos de origen ecuatoriano se encontraba José Luis Caguana, quien se desempeñaba como trabajador de la construcción y tenía un hijo de cuatro años y su esposa está embarazada actualmente.

Otra de las víctimas identificadas es Garbiel Siguencia, de 22 años, quien trabajaba como carpintero en la obra.

Revelan primeros informes de cómo ocurrió el derrumbe

El edificio se encontraba en Flatbush, un barrio de Brooklyn conocido como el “pequeño Caribe”. El inmueble colapsó alrededor de las 16:00 horas del miércoles, cuando todavía había varios residentes en su interior.

La estructura cayó sobre un edificio contiguo que se encontraba en construcción, lo que provocó que varias personas quedaran atrapadas en el lugar.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, informó que seis de las víctimas murieron en el sitio del accidente y otras dos fallecieron posteriormente en el hospital. Además de los ocho decesos, el derrumbe dejó 18 personas lesionadas.