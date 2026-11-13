Scott Bessent confía en lograr acuerdos comerciales con México y Canadá tras revisión del T-MEC

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, comentó que la administración del presidente Donald Trump logrará concluir con éxito las negociaciones con México y Canadá luego de que el mandatario decidiera no prorrogar el tratado comercial entre los tres países.

En una entrevista para la cadena CNBC, Bessent fue cuestionado sobre la derrota del partido republicano en las elecciones del 3 de noviembre y que el control del Congreso por parte de los demócratas afectaría la política comercial Trump.

El secretario no dio más detalles sobre la negociación, solo compartió tu optimismo para negociar con éxito los acuerdos comerciales.

Soy optimista con respecto a las posibilidades de alcanzar acuerdos comerciales con Canadá y México”

Destacó que el Representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, ha sido cautelosos al implementar impuestos comerciales luego de que el Supremo echara para atrás los aranceles de Washington y se iniciaran investigaciones por posibles prácticas comerciales desleales con otros países.

Scott Bessent no comentó sobre la amenaza que el presidente estadounidense había lanzado hace unos días contra México de implementar aranceles si no frenaba las caravanas migrantes que se dirigían hacia Estados Unidos.