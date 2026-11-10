España pide suspender TikTok tras detectar videos de abuso sexual infantil en la plataforma

La ministra de Juventud e Infancia de España, Sira Rego, pidió a la Agencia Española de Protección de Datos que ordene la suspensión excepcional de las actividades de TikTok en el país, luego de que una investigación de la plataforma Maldita.es documentara la circulación de contenidos relacionados con el abuso sexual infantil dentro de la red social.

La solicitud fue presentada mediante un escrito en el que el ministerio invocó el artículo 166.1 para pedir que se paralice la actividad de la plataforma en territorio español. La petición se produjo después de una reunión entre Rego y representantes de ByteDance, empresa propietaria de TikTok.

Durante el encuentro, la ministra solicitó a la compañía retirar los posibles videos de abuso sexual infantil identificados y colaborar con la Fiscalía en las investigaciones. También planteó que la plataforma suspendiera sus operaciones en España mientras se esclarecen los hechos.

De acuerdo con el Ministerio de Juventud e Infancia, la empresa manifestó su intención de mantener una “conversación fluida”, aunque no presentó una medida concreta ni ofreció una respuesta específica sobre la posibilidad de suspender sus actividades.

No depende de este ministerio suspender la actividad de TikTok, pero si fuera por nosotros estaría suspendido desde ayer”, declaró Rego.

España exige cambios urgentes en la moderación de TikTok

Además de solicitar la suspensión de la plataforma, el Gobierno español pidió a ByteDance que mejore de manera urgente sus mecanismos de moderación y detección de contenidos ilegales, así como que establezca un plan para corregir los posibles problemas relacionados con el funcionamiento de su algoritmo de recomendación.

Rego cuestionó el modelo de negocio de las plataformas digitales y señaló que no pueden anteponer sus beneficios económicos a los derechos de niñas, niños y adolescentes.

No puede ser que beneficie a empresas internacionales que utilizan a nuestros hijos e hijas. Se produce por un modelo de negocio que pone por delante el beneficio frente a los derechos de niños”, afirmó la ministra.

El ministerio también tenía previsto reunirse durante la tarde con representantes de Maldita.es, organización que realizó las investigaciones sobre la presencia de estos contenidos en TikTok.

Para el departamento de Infancia, los hechos documentados podrían representar graves vulneraciones de los derechos de los menores. Además, consideró que los hallazgos generan dudas sobre la eficacia de los sistemas de detección y moderación de la plataforma, así como sobre la responsabilidad de sus algoritmos en la difusión de este material.

¿Qué encontró la investigación de Maldita.es?

Durante varios meses, Maldita.es documentó cómo personas interesadas en obtener material de abuso sexual infantil podían acceder a menores de edad a través de TikTok, pese a que las políticas de la plataforma establecen restricciones para la creación de cuentas y la realización de transmisiones en vivo por parte de menores.

La investigación también señaló que algunos de estos intercambios se relacionan con las microtransacciones de la red social, mediante las cuales los usuarios envían regalos virtuales durante las transmisiones. Estos obsequios tienen un costo económico y generan ingresos tanto para los creadores de contenido como para la plataforma.

En uno de sus trabajos, Maldita.es identificó más de 7 mil perfiles que solicitaban u ofrecían material de abuso sexual infantil dentro de TikTok. Según la organización, pese a las denuncias presentadas, la empresa únicamente eliminó 10% de los videos que fueron reportados como parte de la investigación. En conjunto, esos contenidos acumulaban más de 40 millones de visualizaciones.

Otra parte del trabajo documentó el uso de códigos y expresiones para que menores de edad y personas que buscan acceder a ellos puedan comunicarse durante las transmisiones en vivo, a cambio de regalos virtuales.