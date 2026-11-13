Condenan en Estados Unidos a “Tony Montana”, hermano de “El Mencho”, a 22 años y medio de prisión

Antonio Oseguera Cervantes, conocido como “Tony Montana” y hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, fue condenado a 22 años y seis meses de prisión en Estados Unidos por su participación en operaciones de narcotráfico vinculadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La sentencia fue dictada por la jueza federal Beryl A. Howell, de la Corte de Distrito del Distrito de Columbia, en Washington, luego de que Oseguera se declarara culpable, el pasado 31 de julio, de dos delitos: conspiración para distribuir cocaína y metanfetamina, y uso de armas de fuego.

De acuerdo con el caso investigado por la Administración para el Control de Drogas (DEA), el acusado participó en el tráfico de grandes cantidades de ambas sustancias en coordinación con integrantes de la organización criminal que encabezaba su hermano, fundador y exlíder del CJNG.

Su participación en las operaciones del CJNG

Las investigaciones estadounidenses señalan que Antonio Oseguera se involucró en actividades del narcotráfico a gran escala, entre ellas el traslado de toneladas de cocaína y metanfetamina, además de participar en la adquisición de armamento y el blanqueamiento de recursos financieros.

El expediente indica que, después de ser deportado de Estados Unidos a México, tras cumplir varias condenas por posesión de narcóticos, Oseguera continuó relacionado con actividades criminales.

Según la información del caso, inicialmente participó en operaciones del Cártel del Milenio y posteriormente se incorporó al Cártel Jalisco Nueva Generación, alrededor de 2021.