León XIV regresa a Chiclayo, la diócesis peruana donde fue obispo durante ocho años

El papa León XIV llegó este viernes a Chiclayo, en el norte de Perú, una ciudad con la que mantiene un estrecho vínculo debido a que estuvo al frente de su diócesis durante ocho años, antes de trasladarse a Roma en 2023.

El avión que transportó al pontífice desde Lima aterrizó a las 9:06 horas, tiempo local, en la base aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo, instalación militar del Grupo Aéreo número 6 de la Fuerza Aérea del Perú, ubicada en la capital del departamento de Lambayeque.

Durante su estancia, que se prolongará hasta este sábado, León XIV desarrollará una agenda de actividades que comenzará con una misa multitudinaria en las Pampas de Pimentel, donde se estima que podrían reunirse hasta un millón de personas.

El papa se refirió a Chiclayo como su “querida diócesis” después de ser elegido pontífice en mayo de 2025. Su visita forma parte del recorrido que realiza por Perú, país del que también tiene la nacionalidad y donde ya encabezó dos jornadas de actividades en Lima.

Reencuentro con la comunidad religiosa de Chiclayo

Uno de los momentos centrales de la visita será el encuentro del pontífice con obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas y representantes de equipos sinodales y consejos pastorales de la diócesis.

León XIV también acudirá a la iglesia San Óscar Arnulfo Romero, ubicada en uno de los barrios más pobres de Chiclayo. El pontífice participó anteriormente en las gestiones para conseguir recursos destinados a su construcción, mediante el apoyo de benefactores estadounidenses.

Otra de las actividades previstas es una visita a la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, donde sostendrá un encuentro con integrantes de la comunidad universitaria.

Continuará su recorrido por Perú hasta el lunes

El pontífice permanecerá en Chiclayo hasta este sábado. Para el domingo tiene previsto trasladarse a Cusco, en el sur del país, y posteriormente a Pucallpa, en la región amazónica.

Después regresará a Lima, donde concluirá su visita el lunes con una misa multitudinaria en la base aérea Las Palmas.

Al término de sus actividades en Perú, país donde vivió y desarrolló más de dos décadas de labor pastoral, León XIV emprenderá el viaje de regreso al Vaticano.

El papa adoptó la nacionalidad peruana en 2015, durante los años en que desarrolló su trabajo religioso en el país.