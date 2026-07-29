Fiscalía de Bolivia ordena captura de Evo Morales

La Fiscalía de Bolivia ordenó la captura del expresidente Evo Morales, acusado de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, además de otros delitos vinculados a las protestas y bloqueos de carreteras registrados entre mayo y junio.

La orden, firmada por el fiscal Brayan Melgar, también atribuye a Morales los presuntos delitos de atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos.

Según la investigación, durante siete semanas campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB) impulsaron bloqueos de carreteras con el respaldo de grupos afines al exmandatario, exigiendo la renuncia del presidente Rodrigo Paz como única demanda.

Los bloqueos provocaron un desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en varias ciudades, con un saldo de al menos 16 fallecidos, trece de ellos por falta de atención médica debido a los cortes de vías. La denuncia inicial fue presentada por líderes cívicos de Santa Cruz y posteriormente respaldada por el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo.

La orden legal también señala al máximo dirigente de la COB, Marco Argollo, y al líder campesino de La Paz, Vicente Salazar, quien permanece en detención preventiva desde el 6 de julio por otra investigación relacionada con los mismos hechos.

Morales reaccionó en su cuenta de X, denunciando persecución política: “Hoy el gobierno emite una nueva orden de aprehensión en mi contra, acusándome de supuestos delitos de terrorismo y alzamiento armado. Buscan responsabilizarnos de las movilizaciones sociales para ocultar el verdadero drama que vive Bolivia: una profunda crisis económica y social, fruto de un modelo que ha abandonado al pueblo y protege la corrupción”.

Nuestra posición siempre ha sido clara: estamos del lado de quienes sufren el ajuste, la escasez de combustible, el alza del costo de vida, la inseguridad y el avance del narcotráfico. Con procesos y persecución política no resolverán los problemas que ellos mismos han provocado; solo intentan desviar la atención con un nuevo titular", agregó.

El expresidente permanece desde octubre de 2024 en el Trópico de Cochabamba, su bastión político y sindical, protegido por susseguidores para evitar que se cumpla otra orden de captura en su contra por un caso de trata agravada de personas.

En la investigación se señala que Morales mantuvo una relación con una menor de edad con la que supuestamente tuvo una hija en 2016, cuando aún era presidente.