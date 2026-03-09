Trump afirma que la guerra contra Irán “terminará muy pronto”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el lunes que la guerra contra Irán “terminará muy pronto”, aunque Teherán rechazó sus declaraciones mientras continúan los ataques con misiles y drones en el golfo Pérsico. El conflicto, iniciado hace 10 días por Estados Unidos e Israel contra la república islámica, sigue intensificándose en varios frentes de Oriente Medio.

Declaraciones anteriores de Trump en el mismo sentido ya habían provocado una reacción inmediata en los mercados: los precios del petróleo bajaron tras haberse disparado y las bolsas internacionales repuntaron.

Trump afirma que el conflicto está “muy por delante” del cronograma

“Esto terminará pronto, y si vuelve a comenzar, el golpe será aún más duro”, declaró Trump durante una conferencia de prensa en Florida, al ser consultado sobre la ofensiva contra Irán.

El mandatario estadounidense también afirmó que la evolución del conflicto está “muy por delante” del cronograma de cuatro a cinco semanas que había mencionado anteriormente.

Sin embargo, los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de la República Islámica, rechazaron esas afirmaciones.

En un comunicado difundido por medios iraníes, un portavoz sostuvo:

“Seremos nosotros quienes decidiremos el fin de la guerra”.

El texto añadió que “las decisiones y el futuro de la región están ahora en manos de nuestras fuerzas armadas; las fuerzas estadounidenses no pondrán fin a la guerra”.

Trump también advirtió que Estados Unidos golpearía a Irán “muy, muy duro” si bloquea el transporte de petróleo a través del estrecho de Ormuz, por donde transita una quinta parte de la producción mundial de petróleo y gas natural licuado (GNL).

Ese paso marítimo estratégico “permanecerá intransitable mientras continúe la guerra”, advirtió el lunes Alí Larijani, jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán.

Escalada militar y ataques sobre Teherán

El ejército estadounidense anunció que ha atacado más de 5 mil objetivos en diez días, incluidos más de 50 buques iraníes.

Washington sostiene que busca destruir las capacidades balísticas de Irán e impedir que desarrolle una bomba atómica, una intención que Teherán niega.

Por su parte, el ejército israelí informó el lunes por la noche haber lanzado una oleada de ataques “a gran escala” sobre Teherán.

Nuevo líder supremo tras la muerte de Alí Jamenei

En Irán, el régimen movilizó a sus partidarios para celebrar el nombramiento de Mojtaba Jamenei como líder supremo, en reemplazo de su padre, el ayatolá Alí Jamenei, quien murió el 28 de febrero, primer día de la guerra, durante ataques aéreos estadounidenses e israelíes.

Según autoridades iraníes, mil 200 personas han muerto desde entonces, cifras que AFP no ha podido verificar de forma independiente.

Miles de iraníes vestidos de negro se reunieron en una plaza central de Teherán coreando consignas como:

“Dios es grande”

“Muerte a Estados Unidos”

“Muerte a Israel”

Los asistentes expresaron apoyo al nuevo líder supremo de 56 años, cercano a los Guardianes de la Revolución.

“Lo apoyaremos y obedeceremos todas sus órdenes hasta nuestro último aliento”, declaró a AFP Somayeh Marzoughi, ama de casa de 35 años.

Hasta ahora, el nuevo líder no ha aparecido públicamente.

Israel ya lo señaló como “un objetivo” y lo calificó de “tirano dispuesto a perpetuar la brutalidad del régimen iraní”.

Trump, por su parte, dijo estar “decepcionado por esta elección” y afirmó que “esto no hará más que perpetuar los problemas que este país está viviendo”.

Misiles, tensiones regionales y advertencia de Turquía

Irán continúa lanzando ataques de represalia contra territorio israelí y contra infraestructura petrolera en países del Golfo.

Un segundo misil iraní fue interceptado sobre Turquía, lo que provocó una advertencia de Ankara a Teherán.

El presidente iraní Masud Pezeshkian propuso a su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, la creación de un “equipo conjunto” para investigar estos incidentes, durante una conversación telefónica el lunes, según medios iraníes.

Petróleo por encima de 100 dólares y presión sobre la economía mundial

La guerra en Oriente Medio provocó un aumento repentino del precio del petróleo, lo que podría afectar a la economía mundial si el conflicto se prolonga.

Los ministros de Finanzas del G7 mencionaron el lunes la posibilidad de utilizar reservas estratégicas de crudo.

Con el estrecho de Ormuz bloqueado, el precio del petróleo superó los 100 dólares por barril, su nivel más alto desde la invasión rusa de Ucrania en 2022, antes de retroceder tras las declaraciones de Trump.

Desde el inicio de la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel contra Irán, los precios de referencia del crudo han aumentado entre 40% y 50%, mientras que las bolsas mundiales registraron caídas que afectaron fondos de pensiones y ahorros.

Las señales de Trump sobre un posible final cercano del conflicto impulsaron Wall Street, efecto que se extendió el martes a los mercados asiáticos.

Durante el comercio matinal en Asia, el precio del petróleo cayó 7%, situándose en alrededor de 90 dólares por barril.

Hezbolá, Líbano y el respaldo de Rusia

En Líbano, el movimiento chiita Hezbolá juró lealtad al nuevo líder supremo iraní.

El presidente libanés Joseph Aoun acusó al grupo de intentar provocar un “colapso” del Líbano al atacar a Israel.

“No nos queda otra opción que la resistencia para preservar nuestro honor”, respondió Mohamed Raad, jefe del bloque parlamentario de Hezbolá.

El ejército israelí bombardea de forma constante a Líbano desde que Hezbolá arrastró al país a la guerra el 2 de marzo con un ataque en territorio israelí.

Según autoridades libanesas:

486 personas han muerto en ataques israelíes

en ataques israelíes Más de medio millón han sido desplazadas

El presidente ruso Vladimir Putin, aliado de Teherán, aseguró a Mojtaba Jamenei su “indefectible apoyo”.

El papa León XIV expresó su “profundo pesar” por “todas las víctimas de los recientes bombardeos en Oriente Medio”, incluidos numerosos niños y un sacerdote libanés.

«pev»