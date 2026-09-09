Felicitan el Comando Norte y la embajada de EU a México por la captura de La Pepa y su hijo

El Comando Norte y la embajada de Estados Unidos en México encadenaron este miércoles mensajes de felicitación al Gabinete de Seguridad de México por la captura de Epifanio N La Pepa y su hijo Alejandro N.

“Esta es la primera captura de alto perfil de un líder clave de "La Línea" desde su designación como Organización Terrorista Extranjera”, destacó el Comando Norte en mensaje en redes sociales.

“También está sujeto a una orden de detención provisional para extradición por cargos de tráfico de drogas”, informó por su parte la embajada de Estados Unidos en México.

“La coordinación, el intercambio de información y el uso de inteligencia hacen posible la aprehensión de objetivos de alta prioridad y la reducción de la capacidad operativa de las organizaciones criminales”, agregó la embajada.

La embajada retomó del Gabinete de Seguridad textualmente esa observación sobre resultados con base en coordinación e intercambio de inteligencia.

El Gabinete de Seguridad también había informado poco antes que ambos narcotraficantes fueron detenidos en operativo “con intercambio de información con autoridades de Estados Unidos y de trabajos de inteligencia” de instituciones mexicanas.

En la captura participaron la Secretaría de la Defensa Nacional, personal del Ejército y de la Guardia Nacional, y en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la FGR.

El operativo tuvo lugar en Ojinaga, Chihuahua, donde fue detenido Epifanio “N”, “operador regional de un grupo delictivo, responsable de la producción y trasiego de drogas, así como del tráfico de migrantes de México hacia Estados Unidos, quien cuenta con una orden de detención provisional con fines de extradición por delitos de narcotráfico”. En la misma acción se detuvo al hijo Le Pepa.

“En un golpe significativo a las redes criminales transnacionales”, declaró el Comando Norte.