Avión de Zelensky estuvo a punto de ser alcanzado por un dron mientras viajaba a Oslo

El primer ministro noruego, Jonas Gahr Store, reveló que el avión que trasladaba al presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, desde Moldavia hacia Oslo para asistir al funeral del rey Harald de Noruega, estuvo a punto de ser alcanzado por un dron durante el despegue.

“Su vuelo estuvo a punto de ser alcanzado por un dron cuando despegaba de Moldavia. Esa es la realidad en la que vive”, declaró Store a la cadena pública NRK. Z

La madrugada de este miércoles, un ataque ucraniano con cientos de drones contra Rusia dejó al menos cuatro muertos y 29 heridos, según el gobernador de Krasnodar, Veniamin Kondratiev. Moscú aseguró haber derribado 596 drones en una decena de regiones, incluida la Crimea anexada, siendo la ciudad portuaria de Novorosíisk la más afectada.

Del lado ucraniano, el gobernador de Odesa, Oleg Kiper, informó que drones rusos atacaron el puesto fronterizo de Starokozache, en la frontera con Moldavia, causando la muerte de dos personas y dejando tres heridos. El puesto quedó fuera de operación tras los daños sufridos.

Un ciudadano moldavo también resultó herido mientras viajaba hacia Chisinau, aunque rechazó ser hospitalizado. El primer ministro de Moldavia, Vasile Tofan, denunció que la intensificación de los ataques pone “cada vez más en peligro también la vida” de sus compatriotas.

Desde el inicio de la ofensiva rusa en febrero de 2022, ambos países han intensificado los ataques de largo alcance contra infraestructuras energéticas, logísticas y portuarias, además de objetivos en el mar Negro.

Los esfuerzos diplomáticos impulsados por Estados Unidos se reactivaron el fin de semana con la visita de los emisarios Steve Witkoff y Jared Kushner a Moscú y Kiev. Tras esa gira, el martes se produjo una conversación telefónica entre Vladimir Putin y Donald Trump, en la que abordaron el conflicto con “extrema franqueza”, según el Kremlin.