Agentes de ICE detienen a padre tras ser denunciado por una maestra por castigar a sus hijos

Adán Ricardo Garay Guevara, de 38 años, permanece bajo custodia en el condado de Miami-Dade, Florida, tras ser acusado de crueldad infantil sin daños graves, según documentos judiciales relacionados con su arresto.

De acuerdo con el reporte, Garay habría reprendido a sus hijos gemelos de 14 años al descubrir que habían creado cuentas en TikTok e Instagram, pese a que previamente les había prohibido abrir perfiles en redes sociales. El padre presuntamente utilizó una cuerda de saltar para castigarlos.

Los adolescentes relataron lo ocurrido a una maestra, quien notificó a las autoridades. Tras la denuncia, Garay fue arrestado y quedó bajo custodia mientras el caso avanza en el sistema judicial de Florida.

El tribunal fijó una fianza de 10,000 dólares, aunque el pago no garantiza su liberación, ya que también enfrenta un proceso migratorio. Según los reportes, Garay se encuentra en Estados Unidos sin un estatus legal, por lo que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tramita un procedimiento que podría derivar en su expulsión del país.

El caso involucra tanto la acusación penal por la presunta agresión contra los menores como la situación migratoria que podría definir el futuro de Garay en territorio estadounidense. Las autoridades subrayan que el acusado mantiene sus derechos legales y la presunción de inocencia mientras continúan las diligencias.