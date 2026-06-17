Fed mantiene tasas de interés y anticipa posible subida

La Reserva Federal de Estados Unidos decidió mantener sus tasas de interés en el rango objetivo de 3.50% a 3.75% durante la primera reunión de política monetaria presidida por Kevin Warsh. Sin embargo, el banco central dejó abierta la posibilidad de un incremento hacia finales de año, en respuesta al repunte de la inflación.

La decisión fue tomada por unanimidad, algo que no ocurría desde hacía un año, reflejando un consenso entre los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC).

La Fed ajustó sus proyecciones económicas: ahora espera una inflación anual de 3.6% frente al 2.7% estimado previamente, mientras que el crecimiento del PIB se ubicaría en 2.2%, por debajo del 2.4% proyectado en marzo.

En su comunicado, el banco central destacó que la actividad económica se expande a un ritmo sólido, pese a la incertidumbre generada por el conflicto en Medio Oriente. Señaló además que la productividad y la inversión de capital se mantienen fuertes, la creación de empleo acompaña el crecimiento de la fuerza laboral y la tasa de desempleo se ha mantenido prácticamente estable.

Inflación y precios energéticos

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) escaló en mayo a una tasa anual de 4.2%, el nivel más alto desde abril de 2023. El repunte se atribuye principalmente al aumento en los precios de los energéticos, impulsados por tensiones geopolíticas y ataques contra Irán.

Los precios de la energía en Estados Unidos registraron incrementos significativos: la gasolina subió 40.5% y el combustóleo 58.9% en tasa anual, mientras que el conjunto de energéticos repuntó 23.5%.

Los responsables de la Fed prevén que la tasa de desempleo se ubique en 4.3% a finales de 2026, ligeramente por debajo del 4.4% estimado en marzo.