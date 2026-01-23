FBI agradece a Sheinbaum, a Harfuch y al Gobierno de México por captura de Ryan Wedding

El director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel, expresó este viernes su gratitud hacia el Gobierno de México y sus fuerzas de seguridad tras la captura en Ciudad de México de Ryan Wedding, el ex snowboarder olímpico acusado de dirigir una de las redes de tráfico de drogas más violentas y prolíficas del hemisferio occidental.

Patel describió la aprehensión de Wedding como un ejemplo de colaboración interinstitucional sólida que involucra a autoridades de varios países, reforzando la cooperación para combatir el crimen organizado transnacional.

“Quiero también hacer un tremendo reconocimiento al gobierno de México, a la presidenta (Claudia) Sheinbaum, el Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y el ejército y las fuerzas del orden en México”, dijo Patel, destacando que esas autoridades “trabajaron en estrecha colaboración con nuestros equipos en el terreno para detener, anoche en la Ciudad de México, a Ryan Wedding”.

El comisionado de la Real Policía Montada de Canadá, Michael Duhemen, habla junto a Akil Davis, subdirector a cargo de la oficina de campo del FBI en Los Ángeles, el director del FBI Kash Patel y el jefe de policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, durante una conferencia de prensa para anunciar la detención de Ryan Wedding, un ex snowboarder olímpico canadiense que estaba en la lista de los diez fugitivos más buscados del FBI, en Ontario, California, EE. UU., el 23 de enero de 2026. REUTERS

Patel estaba presente en México como parte de una visita programada y participó directamente en la operación que resultó en la detención de Wedding, de 44 años, quien figuraba en la lista de los Diez Fugitivos Más Buscados del FBI desde marzo de 2025 y tenía una recompensa de 15 millones de dólares por su captura, informó la agencia estadounidense.

“Este es un gran operativo que se concretó gracias al éxito interinstitucional”, agregó Patel.

El arresto de Wedding, responsable según las autoridades de una vasta organización de narcotráfico que movía grandes cantidades de cocaína desde Colombia y México hacia Estados Unidos y Canadá, fue atribuido por el director del FBI a la labor conjunta de diversas agencias.

La captura también incluyó la cooperación con la Real Policía Montada de Canadá, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la Policía de Los Ángeles y otras fuerzas del orden de Estados Unidos y Canadá, a quienes Patel reconoció por su participación en el proceso que culminó con la detención del fugitivo.

“Quiero agradecer a los hombres y mujeres del FBI, la Real Policía Montada de Canadá, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la Policía de Los Ángeles y todas las fuerzas del orden de Estados Unidos y Canadá que participaron en este proceso”, declaró.

Ryan Wedding de Canadá realiza una carrera de práctica para el eslalon gigante paralelo masculino de los Juegos Olímpicos de Invierno de Salt Lake 2002 en Park City, el 13 de febrero de 2002. REUTERS

Ryan Wedding, quien compitió en snowboarding para Canadá en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002 en Salt Lake City —participando en la modalidad parallel giant slalom— había sido señalado por autoridades estadunidenses como uno de los líderes de una operación de tráfico de cocaína a gran escala junto al Cártel de Sinaloa, con vínculos a múltiples asesinatos vinculados a la protección de sus actividades delictivas.

El Gobierno de México no ha publicado una declaración oficial detallando la participación de sus agencias en la operación, pero la colaboración con el FBI refleja la tendencia creciente de esfuerzos binacionales para capturar fugitivos de alto perfil que operan a través de fronteras. Las autoridades estadounidenses indicaron que Wedding será trasladado a Estados Unidos para enfrentar cargos por tráfico de drogas, asesinato de testigos y otros delitos federales.