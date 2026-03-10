Escala guerra en Oriente Medio con ataques, alertas y amenazas sobre el petróleo

Estos son los últimos acontecimientos de la guerra en Oriente Medio:

"AÚN NO HEMOS TERMINADO"

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró que su ataque está "rompiendo los huesos" al poder iraní. Pero "aún no hemos terminado", advirtió.

ALERTA EN JERUSALÉN

Las sirenas antiaéreas resonaron el martes por la mañana en Jerusalén tras una alerta de misiles iraníes, señalaron periodistas de AFP.

ATAQUES INMINENTES EN LÍBANO

El ejército israelí anunció el martes temprano que iba a lanzar ataques "contra infraestructuras militares pertenecientes a la organización terrorista de Hezbolá" en las ciudades de Tiro y Sidón, en el sur de Líbano.

Durante la noche, la Agencia Nacional de Información libanesa reportó bombardeos en varias localidades del sur y el este del país.

MISILES PATRIOT EN TURQUÍA

El Ministerio de Defensa turco anunció el despliegue de un sistema de defensa antiaéreo Patriot en el centro del país, un día después de la interceptación por la OTAN de un segundo misil lanzado desde Irán dirigido a su espacio aéreo.

IRÁN BLOQUEARÁ EXPORTACIONES

Las fuerzas iraníes "no autorizarán" las exportaciones de petróleo desde el Golfo a los países aliados de Estados Unidos e Israel mientras dure la guerra, afirmó el martes un portavoz de los Guardianes de la Revolución.

PAKISTÁN ESCOLTARÁ BUQUES MERCANTES

Buques militares pakistaníes escoltarán a los navíos mercantes "con tal de garantizar un flujo ininterrumpido del suministro energético nacional y la seguridad de las vías marítimas", dijo el ejército del país asiático el lunes.

"EL TIEMPO QUE SEA NECESARIO"

El canciller iraní, Abás Araqchi, aseguró que están preparados para continuar los ataques con misiles "el tiempo que sea necesario" y descartó dialogar con Washington para terminar la guerra.

Las negociaciones "ya no están en agenda", dijo luego de que el presidente estadounidense Donald Trump afirmara que la guerra acabaría "muy pronto".

"OLEADA DE ATAQUES" SOBRE TEHERÁN

Periodistas de la AFP escucharon una fuerte explosión en la capital iraní en la madrugada del martes y aviones sobrevolando la zona. También se reportaron varias detonaciones en el este de la ciudad.

Poco después, el ejército israelí anunció que había lanzado "una amplia oleada de ataques" sobre Teherán.

IRÁN GOLPEA PAÍSES DEL GOLFO

Emiratos Árabes Unidos afirmó que interceptó el martes un ataque iraní con drones y misiles.

Antes, Arabia Saudita y Kuwait también anunciaron la intercepción de varios drones. De su parte, Baréin informó de dos muertos en un ataque iraní que golpeó un edificio residencial en Manama, la capital.

HOSTILIDADES TAMBIÉN EN IRAK

Cuatro combatientes del grupo proiraní Kataeb Imam Ali murieron el martes en un ataque aéreo atribuido a Estados Unidos en el norte de Irak, informó la facción armada.

De su parte, los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico iraní, afirmó que habían atacado una base estadounidense en la región del Kurdistán iraquí.

SIRIA DENUNCIA DISPAROS DE HEZBOLÁ

Siria denunció el martes disparos de artillería efectuados por Hezbolá contra su territorio, en plena guerra entre Israel y el movimiento chiita libanés, pro-Irán.

Proyectiles de artillería disparados desde territorio libanés cayeron en territorio sirio", indicó el ejército de Siria, citado por la agencia noticiosa Sana. "Las milicias de Hezbolá dispararon esos proyectiles contra posiciones del Ejército Árabe Sirio".

TRUMP AMENAZA CON GOLPEAR A IRÁN "MUY DURO"

No voy a permitir que un régimen terrorista tenga al mundo como rehén e intente detener la oferta mundial de petróleo. Y si Irán hace algo en ese sentido, serán golpeados muy, muy duro", declaró el presidente estadounidense, Donald Trump, en Florida. "Más les vale no jugar a ese juego", advirtió.

CAE COTIZACIÓN DEL PETRÓLEO

El petróleo cayó 10% el martes en el comercio matinal asiático, luego de que Donald Trump asegurara que la guerra contra Irán terminaría "muy pronto".

Después de superar el lunes a más de 100 dólares por barril, tanto el crudo de West Texas Intermediate (WTI) como el de Brent del mar del Norte oscilaban entre los 80 y 90 dólares.

EU INVESTIGA EXPLOSIÓN EN ESCUELA IRANÍ

Estados Unidos está investigando una gran explosión que destruyó una escuela primaria en la ciudad sureña de Minab en los primeros días de la guerra desatada por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, dijo Trump.

Sea cual sea el resultado del informe, estoy dispuesto a aceptarlo", añadió, al tiempo que sugirió que Irán podría haber alcanzado la escuela por error. El ataque dejó más de 150 muertos, según Irán.

