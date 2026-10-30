¿Cómo los hackers pudieron robar miles de millones de dólares en criptomonedas a Binance?

Binance, la mayor plataforma de criptomonedas del mundo, calcula que un ciberataque afectó activos por valor de 6 mil 300 millones de dólares. ¿Cómo fue posible un robo así y qué revela sobre la seguridad de las divisas digitales?

Binance es la mayor plataforma por volumen de intercambio de divisas digitales y asegura contar con 335 millones de usuarios. Según Crypto.com, hay 741 millones de usuarios de criptomonedas en el mundo.

Pero Binance se ha visto salpicada por numerosos escándalos. Su exdirector general Changpeng Zhao fue condenado en 2024 en Estados Unidos por infringir las leyes contra el blanqueo de capitales, aunque después fue indultado por el presidente Donald Trump.

En Francia, la plataforma está bajo sospecha de incumplir sus obligaciones en materia de supervisión de los fondos de clientes. Además, anunció recientemente que suspendía parcialmente sus actividades en la Unión Europea tras no obtener la autorización prevista en el reglamento comunitario sobre mercados de criptoactivos.

Los monederos de hardware tampoco son invulnerables, según el caso de Ledger. AFP

Las criptomonedas se basan en una tecnología llamada cadena de bloques o "blockchain", un registro digital que anota las transacciones y está diseñado para hacer que la falsificación sea especialmente difícil. Las transferencias se autorizan mediante "claves privadas", una larga serie de caracteres que se mantienen en secreto.

Sin embargo, esto no protege completamente los fondos contra el robo.

Incluso cuando crees que estás utilizando una de las plataformas de intercambio más robustas del mundo, aún puede ser pirateada", declaró a la AFP Stéphane Ifrah, analista de Coinhouse.

¿Cómo entraron los hackers a plaaforma de Binance?

Para acceder a las claves privadas o a los sistemas que autorizan las transferencias, los piratas informáticos pueden aprovechar una vulnerabilidad de los programas, instalar software malicioso o atacar a usuarios concretos mediante técnicas como el "phishing".

Para evitar estos riesgos, algunos usuarios guardan sus claves en monederos de hardware, dispositivos físicos que no están conectados a internet. Pero ni siquiera estos son invulnerables: usuarios de la empresa francesa Ledger fueron víctimas de un robo por componentes maliciosos instalados en dispositivos vendidos por un distribuidor externo.

En el caso de Binance, la investigación apunta hacia un portátil "comprometido" de uno de sus ingenieros, además de varios "puntos adicionales de brecha", dijo la plataforma en la red X.

El robo supera cuatro veces el de Bybit en febrero de 2025. AFP

Binance suspendió depósitos y retiros el jueves y dijo que espera reanudarlos en unas 45 horas, según medios internacionales. Su fondo de reserva para usuarios, de mil millones de dólares, representa menos de una sexta parte de la cifra afectada.

Un botín difícil de recuperar

Aunque no hay confirmación oficial, las empresas de análisis TRM Labs, Chainalysis y Elliptic apuntan a ciberatacantes vinculados al colectivo TraderTraitor, ligado a Corea del Norte y considerado parte del Grupo Lazarus. Binance no ha atribuido el ataque a nadie.

La cantidad supuestamente sustraída es cuatro veces superior a la que esos mismos hackers, según el FBI, sustrajeron de la plataforma Bybit en febrero de 2025: mil 500 millones de dólares, entonces el mayor robo de criptomonedas de la historia.

Según Elliptic y Chainalysis, parte de los fondos robados a Binance fueron rastreados hasta el mismo conjunto de activos sustraídos en un reciente ataque a la plataforma Bitget, que esta atribuyó a Pyongyang.

Binance señala que pudo congelar casi la mitad del importe afectado, unos 3 mil millones de dólares. Pero congelar los activos no implica recuperarlos, y los atacantes podrían emplear herramientas diseñadas para dificultar el rastreo, según Ifrah.

El golpe llegó al mercado: el bitcoin cayó a un mínimo de seis semanas, y las acciones de Coinbase bajaron 4.8 por ciento aunque la empresa dijo no estar afectada, según medios internacionales.

La plataforma asegura que cubrirá las pérdidas derivadas del ciberataque.