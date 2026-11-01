Morris Katz: el hombre que escribe candidatos

Luigi Pirandello hizo de la técnica del “teatro dentro del teatro” una de las claves de su obra. El dramaturgo italiano decía que no se trataba de un truco de escenario, sino el reflejo de la vida misma. La sociedad, sostenía, nos obliga a ser actores en una obra constante, drama en movimiento y dominio de atmósferas múltiples.

Acaso Morris Katz aplique esa premisa no de manera deliberada, sino con la voluntad de quien se formó en las tablas. Para la prensa neoyorquina, este estratega de 27 años llevó a Zohran Mamdani a la alcaldía de la Gran Manzana.

Mamdani, un asambleísta estatal casi desconocido, es hoy una figura global merced a su exposición y cercanía con la gente.

“No hay nadie en mi vida más importante que el alcalde”, declaró Katz en enero a City & State.

Asimismo, medios alemanes aseguran que es el hombre al que miembros de Die Linke (La Izquierda, partido socialista-democrático) fueron a buscar a Manhattan para que una política teutona aprendiera a expresarse ante las cámaras.

Cuando el periódico de su barrio, el Tribeca Citizen, le preguntó cómo llegó a la política, contestó: “Más o menos por accidente”.

Es estratega de 27 años. Erick Retana.

Y sí: su historia empieza en el cine y el teatro. Su padre, David Bar Katz, es escritor. Morris quiso seguir ese sendero. Trabajó como asistente de producción y escribió guiones y obras. En 2021 vino el golpe de timón. Redactó un perfil de Erica

Smith, aspirante al Senado por Carolina del Norte. La candidata quedó tan impresionada con la manera en que había capturado “su voz”, que le pidió ayudar a dirigir su campaña. Nadie descubre el agua tibia, pero Katz tiene el atributo de poner las cosas en orden. Un candidato se vuelve legible cuando alguien lo escribe bien. Así de sencillo y así de complicado.

En 2022 Katz trabajó en Pensilvania como subconsultor de medios de John Fetterman (hoy iconoclasta de los demócratas, pues ha tomado distancia de las causas progresistas). En 2024 asesoró a Dan Osborn en Nebraska, quien tiene serias posibilidades de convertirse en senador, según las recientísimas encuestas, aunque el pasado 13 de octubre se separaron.

Hace más de dos años cofundó Fight Agency, que, apunta la revista Cultured, ha ayudado a ganar más de 300 elecciones. Wikipedia añade un detalle poco heroico: hasta el verano de 2025 se presentó dos años mayor de lo que era.

La campaña con la que se puso en boca de todos los comentaristas políticos llegó en 2025. Zohran Mamdani lo convenció por sus posturas sobre la desigualdad económica. Su tarea central fueron los anuncios, pero también tendió puentes con líderes judíos escépticos del candidato musulmán. Su socia, Rebecca Katz no es ni su hermana ni su prima ni nada, pero le dijo a Vanity Fair que ambos se conciben como “musas el uno del otro”.

The New York Times lo describió como hijo de la élite cultural neoyorquina, “fluido en el lenguaje antielitista del populismo progresista”.

El caso berlinés

La investigación sobre viralidad ofrece una pista: la atención es el recurso que precede a cualquier voto.

Mamdani era en buena medida un rostro nada familiar hasta que su campaña llamó la atención.

Al respecto, la academia ofrece pistas. Una investigación publicada en el Journal of Marketing Research resolvió que “la viralidad depende en parte de la activación fisiológica”.

Elif Eralp, en medio, durante las negociaciones de coalición de Die Linke. Reuters

Los contenidos que provocan asombro, ira o ansiedad se comparten más; los que provocan tristeza, menos.

En Berlín, Elif Eralp, una abogada formada en la Universidad de Hamburgo, con roles más bien discretos de asesoría para su partido en el Bundestag durante una década, valoró que, gracias a Katz, los carteles repetían su nombre por toda la ciudad. Su presencia en redes sociales la combinó con el tradicional puerta a puerta,

Así, el 20 de septiembre Die Linke se convirtió en la primera fuerza de la capital y duplicó sus afiliados.

A Eralp, como política que aboga por la inclusión y cercana a la gente, suele comparársele con Zohran Mamdani. Nueva York y Berlín unidos por Katz.

Tras ese éxito alemán, la Overton Magazin publicó que Katz sería un personaje ideal para una película de Woody Allen y lo comparó con el estratega de Barack Obama, David Axelrod, autor de una célebre máxima: “El fracaso enseña lo que el éxito oculta”.

Ante esa posibilidad, Katz asume el riesgo de tirar todo por la borda con sentido el humor: “Entonces tendré mucho material para guiones”. Ciertamente, el escritor que habita dentro de él le demanda tiempo para que firme con letra de molde.

Pero la viralidad también cobra facturas. Katz ayudó a lanzar a Graham Platner, veterano de guerra de Maine. En julio, Platner suspendió su campaña tras acusaciones de agresión sexual. Katz escribió en X que el equipo “aconsejó que suspendiera su candidatura”, de acuerdo a The Intercept.

Nueva York como epicentro político

Ser el asesor más cercano del joven alcalde de Nueva York, que recientemente cumplió 35 años, tiene un peso invaluable.

Micah Lasher, Claire Valdez y Brad Lander, tres aspirantes a la Cámara de Representantes, pelearon sus primarias con ayuda de Katz. Los tres ganaron. El primer movimiento del año fue con Micah Lasher, en el distrito 12. Se dedicó a consolidar apoyos progresistas para el asambleísta.

En mayo, Fight Agency se sumó formalmente para producir sus anuncios.

Medios neoyorquinos coinciden en que para Claire Valdez no hizo falta un comunicado.

La señal más nítida de que aspiraba al distrito 7 fue que se había vuelto clienta de Katz, quien empezó a acompañarla a reuniones y actos, incluida una rueda de prensa con el alcalde Mamdani.

Exorganizadora del sindicato UAW (United Auto Workers) entre el personal administrativo de la Universidad de Columbia, Valdez fue la única funcionaria electa presente cuando Mamdani lanzó su campaña en octubre de 2024. “Creo que puede reconfigurar la relación entre el sindicalismo y la izquierda, y entre el sindicalismo y el Partido Demócrata”, dijo Katz.

El tercer frente fue el distrito 10, donde Brad Lander, excontralor de la ciudad, recibió el respaldo de Mamdani y la asesoría de Katz.

El alcalde Zohran Mamdani, en un evento de Halloween en el Bowne Park, en Queens, Nueva York. Reuters

“El camino hacia una mayoría que no se quede cruzada de brazos ni se incline ante los mismos amos corporativos pasa por los distritos 7 y 10”, explicó el consultor. Lander ganó la primaria con 66 por ciento del voto.

La víspera de la jornada del 23 de junio, Katz lo resumió para las cámaras de NY1: “Mañana es un referéndum sobre el futuro del Partido Demócrata. La gente quería ambición, cambio, una nueva generación de líderes. Eso vuelve a estar en la boleta”.

Y en lo dicho, al día siguiente, sus tres candidatos ganaron.

Este 3 de noviembre, los tres disputan la elección general en tres distritos de la ciudad de Nueva York, tres campañas escritas, al menos en parte, por la misma mano.

Llegado a este punto, asoma una hipótesis: en política, mostrar el detrás de escena también puede ser una forma de representación. Es como el “teatro dentro del teatro”.

Las estrategias tradicionales se funden a la de los videos “casuales”, los ensayos de los debates filtrados a propósito o los clips de TikTok que muestran al candidato “siendo él mismo” tras bambalinas, sin filtros.

A sus 27 años, Morris Katz sacudió Berlín y agita Nueva York. Después del 3 de noviembre, tras las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, quizás se muevan nuevas ciudades en el futuro.