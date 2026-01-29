Arrestan a un hombre que se hizo pasar por agente del FBI para liberar a Luigi Mangione

Un hombre fue acusado el jueves por supuestamente hacerse pasar por un agente del FBI en una cárcel de Estados Unidos para intentar liberar a Luigi Mangione, sospechoso de asesinar al director ejecutivo de una de las mayores aseguradoras de salud del país.

Mark Anderson, de 36 años, fue arrestado este miércoles luego de que el personal del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn le pidiera sus credenciales y él solo mostrara su licencia de conducción. Después, aseguró estar armado, según documentos de la corte.

Los agentes encontraron un tenedor para asados y una hoja de acero redonda —similar a un cortador de pizza— dentro de la mochila de Anderson.

La denuncia penal dice que Anderson le dijo a funcionarios del centro penitenciario que tenía documentos "firmados por un juez" que autorizaban la libertad de un preso específico, que no fue nombrado en la demanda.

Una fuente judicial confirmó que el preso era Luigi Mangione, el hombre de 27 años acusado de asesinar al director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, en diciembre de 2024.

Mangione buscaba vengarse de los abusos de las aseguradoras. Para algunos se ha convertido en el símbolo de la indignación de los estadounidenses contra el sistema de seguros de salud.

Además, enfrenta cargos estatales y federales. Se ha declarado no culpable en ambos casos. Su juicio federal iniciará en septiembre.

Caso Mangione

El 4 de diciembre de 2024, Mangione ejecutó el asesinato en plena calle de Midtown Manhattan, frente a un hotel donde Thompson asistiría a una conferencia de inversionistas de UnitedHealth Group.

El sospechoso, armado con una pistola fabricada en 3D y equipada con un silenciador también impreso en 3D, disparó contra el ejecutivo en un ataque dirigido y rápido, dejando casquillos con las palabras "negada", "defensa" y "despuesta" grabadas, que las autoridades interpretan como crítica a las tácticas de denegación de cobertura de las aseguradoras.

Luigi Mangione, de 26 años en el momento de los hechos, llevó a cabo una vigilancia premeditada sobre Brian Thompson, director ejecutivo de UnitedHealthcare. Según documentos judiciales, el acusado observó los movimientos del ejecutivo la noche anterior al ataque, evaluando opciones de objetivos y decidiendo finalmente que Thompson representaba el símbolo ideal contra el sistema de seguros de salud.

En entradas de un cuaderno que portaba, Mangione expresó su convicción de que el ataque enviaría un mensaje claro y provocaría un debate nacional sobre las prácticas de la industria aseguradora.

Tras cometer el homicidio, Mangione huyó de Nueva York y se dirigió hacia el oeste. Cinco días después, el 9 de diciembre, fue detenido en un McDonald's de Altoona, Pensilvania. Al momento de la captura, las autoridades recuperaron en su mochila el arma presuntamente utilizada, el silenciador, identificaciones falsas, un pasaporte estadunidense y un manifiesto manuscrito en el que criticaba duramente al sistema de salud estadounidense, detallando su motivación contra la "codicia corporativa" y su percepción de las aseguradoras como entidades parasitarias.