Evacúan al menos 300 escuelas en Italia por amenazas de bomba

Al menos 300 escuelas de Italia fueron desalojadas este miércoles después de recibir correos electrónicos con amenazas de bomba, informó el Gobierno. Los mensajes forman parte de una sucesión de alertas e incidentes cibernéticos que en las últimas semanas han afectado a supermercados, bancos de sangre, servicios de transporte aéreo y cadenas de televisión en Europa.

El ministro italiano de Educación, Giuseppe Valditara, declaró al canal La7 que las autoridades consideraban que las amenazas probablemente eran falsas. También señaló que se esperaba que aumentara la cantidad de centros educativos afectados.

En Roma, una escuela informó a los padres, mediante una aplicación de mensajería, que todos los estudiantes habían sido trasladados a un lugar seguro y permanecían bajo la supervisión de sus profesores, luego de recibir una alerta de bomba de alcance nacional.

Amenazas también en Irlanda del Norte

La Autoridad Educativa de Irlanda del Norte informó que numerosos centros escolares de ese territorio recibieron un correo electrónico amenazante el miércoles. Sin embargo, recomendó que permanecieran abiertos, debido a que la policía no consideró que el mensaje representara una amenaza creíble.

De acuerdo con una copia del correo recibido en Italia a la que tuvo acceso Reuters, el mensaje estaba firmado por una persona que se identificó como “Mijaíl Andrópov, líder del Valiato de Misoginistán”.

Ese mismo supuesto remitente se había atribuido la autoría de amenazas de bomba enviadas el viernes por correo electrónico a las redacciones de medios de comunicación en Irlanda y Bulgaria.

El ministro italiano de Defensa, Guido Crosetto, consideró que los mensajes forman parte de una estrategia para provocar temor e incertidumbre entre la población, según declaraciones recogidas por la agencia Adnkronos.

Crosetto advirtió que no necesariamente todos estos incidentes son responsabilidad de gobiernos extranjeros u organizaciones hostiles, pues también pueden ser provocados por personas que buscan llamar la atención o generar alarma.

La policía italiana ya investiga lo ocurrido, confirmó un portavoz de las fuerzas de seguridad de Roma.

Europa alerta por posibles acciones de desestabilización

Las amenazas se producen en un contexto de preocupación entre los gobiernos europeos por una serie de incidentes que podrían formar parte de operaciones de perturbación híbrida contra países que respaldan a Ucrania.

Algunos funcionarios europeos han señalado a Rusia como posible responsable de este tipo de acciones, aunque el Gobierno de Moscú ha rechazado cualquier participación.

En otro episodio relacionado con la seguridad digital, Francia convocó el martes al embajador de Irán después de acusar a Teherán de estar detrás de un ciberataque que dejó fuera de funcionamiento los sistemas de refrigeración de cientos de supermercados durante la semana pasada.

El Ministerio de Relaciones Exteriores iraní rechazó las acusaciones y las calificó de “infundadas y hostiles”. También negó que la Guardia Revolucionaria estuviera involucrada en los ataques.

Las autoridades europeas mantienen la atención sobre estos incidentes, ante la posibilidad de que las amenazas y los ataques informáticos busquen alterar el funcionamiento de servicios e instituciones y generar inquietud en distintos países del continente.

Con información de Reuters.