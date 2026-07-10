Devastadoras inundaciones provocan la fuga de cientos de serpientes de un Zoológico en China | VIDEO

Las intensas lluvias provocadas por el tifón Maysak no solo dejaron comunidades inundadas y miles de personas afectadas en el sur de China. En medio de la emergencia, otro problema comenzó a captar la atención dentro y fuera del país: cientos de serpientes, además de otros animales, escaparon de granjas de cría y de un zoológico tras el desbordamiento de ríos y la destrucción de varias instalaciones.

Las imágenes de serpientes de disintos tipos (varias venenosas) desplazándose entre el agua turbia comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, donde miles de usuarios reaccionaron con sorpresa e incluso incredulidad. Sin embargo, las autoridades confirmaron que el incidente era real y desplegaron operativos para localizar a los ejemplares mientras continuaban las labores de rescate por las inundaciones.

La situación ocurrió en la región autónoma de Guangxi Zhuang, una de las zonas más golpeadas por las lluvias, donde el tifón también dejó decenas de víctimas, miles de evacuados y daños importantes en viviendas, carreteras e infraestructura.

Escapan serpientes y otros animales

De acuerdo con medios locales, una granja de cría ubicada en la ciudad de Hengzhou quedó completamente inundada después del paso del tifón Maysak, lo que permitió que entre 800 y 900 serpientes escaparan y fueran arrastradas por la corriente hacia distintas comunidades.

Además de los reptiles, también se reportó la fuga de cobras, cocodrilos y otros animales procedentes de centros de cría y de un zoológico afectado por las lluvias, elevando la preocupación entre la población.

Mientras los equipos de emergencia realizaban evacuaciones, comenzaron a recibirse reportes de vecinos que encontraron serpientes nadando entre calles, patios y zonas cubiertas por el agua.

o intenten capturarlos, acercarse a ellos ni provocarlos, ya que esto podría ser peligroso", advirtió el Parque Zoológico de Guigang a los habitantes de la región.

Los videos compartidos en redes sociales mostraban a varias serpientes nanado solas o en grupo entre el agua, escenas que rápidamente se volvieron virales y generaron miles de comentarios.

La emergencia también movilizó a organizaciones dedicadas al rescate de animales domésticos. En el condado de Binyang, un refugio logró poner a salvo alrededor de 200 gatos y decenas de perros, muchos de ellos trasladados en brazos por voluntarios que caminaban entre el agua.

Trabajamos durante varios días para sacar a los animales de las zonas inundadas", explicaron responsables del refugio local.

Hospitales refuerzan antídotos ante la plaga de serpientes

El escape de reptiles obligó a las autoridades a ampliar la respuesta de emergencia. Además del rescate de personas, comenzaron recorridos especiales para localizar a los animales y reducir el riesgo para la población.

Hospitales de Guangxi reforzaron el abastecimiento de sueros antiveneno como medida preventiva ante la posibilidad de mordeduras, especialmente porque entre los ejemplares liberados había especies venenosas.

Las autoridades solicitaron a la población reportar cualquier avistamiento y evitar ingresar a zonas inundadas donde los reptiles podrían permanecer ocultos entre el agua, el lodo o la vegetación.

La emergencia continúa mientras las autoridades buscan recuperar a los animales escapados. Especial.

Especialistas recuerdan que las inundaciones suelen modificar el comportamiento de muchas especies silvestres. Al perder sus refugios naturales o instalaciones de resguardo, buscan terrenos elevados o lugares secos, incrementando la posibilidad de encuentros con personas.

El paso del tifón Maysak dejó una emergencia que va mucho más allá de las inundaciones. Mientras continúan las labores para recuperar a los animales y atender a las comunidades afectadas, las imágenes de las serpientes avanzando entre las calles inundadas siguen dando la vuelta al mundo y muestran cómo un desastre natural puede desencadenar situaciones inesperadas que complican aún más las labores de rescate.